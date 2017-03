SWR4 Wanderspaß: ein langes Wochenende, zwei Wanderungen / Wittlich, 25.5., Bad Marienberg, 28.5./ Programm mit Mary Roos, Nino de Angelo, G. G. Anderson, Feuerherz und vielen anderen (FOTO)

Mainz (ots) -Zur schönsten Wanderzeit des Jahres lädt SWR4 Rheinland-Pfalz nachWittlich und Bad Marienberg ein. Die Routen führen durch dieeinzigartige Natur zwischen Eifel und Mosel und in den Westerwald.Damit gute Unterhaltung mit bester Schlagermusik nicht zu kurz kommt,gibt es nach den Wanderungen ein attraktives Bühnenprogramm.Treffpunkt 10 Uhr, Bühne frei für die Stars ab 13 Uhr AmDonnerstag, 25. Mai 2017 (Christi Himmelfahrt), treffen sich dieWanderfreunde für die Rundtour auf dem Marktplatz in Wittlich. Losgeht's um 10 Uhr, die Wegstrecke von rund zwölf Kilometern führtentlang des Lieserpfades. Das Bühnenprogramm ab 13 Uhr gestalten MaryRoos, Nino de Angelo und Die Cappuccinos. Am Sonntag, 28. Mai 2017,sind Start und Ziel auf dem Marktplatz in Bad Marienberg. Beginn derWanderung ist ebenfalls um 10 Uhr. Die Strecke von etwa elfKilometern führt auf dem Westerwaldsteig zum Basaltpark und hochRichtung Hedwigsturm, durch den Wald, über die Marienberger Höhen undzur "Bacher Lay". Die musikalischen Gäste sind Feuerherz, G.G.Anderson, Rosanna Rocci, Michael Morgan und Michele Joy.Ausführliche Informationen zur Wanderroute und zum Bühnenprogrammgibt es auf SWR4.de.Pressekontakt: Bianca von der Weiden, Tel. 06131 929 32742,bianca.von_der_weiden@SWR.deOriginal-Content von: SWR - S?dwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell