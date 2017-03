Stuttgart (ots) -Vor der traumhaften Kulisse des Rosengartens Zweibrücken lädt SWR4Rheinland-Pfalz zu dem Veranstaltungshighlight des Sommers 2017 ein:der "SWR4 Schlagernacht". Feierlicher Anlass ist das 90-jährigeJubiläum der Zweibrücker Rosentage. Peter Kraus, Vanessa Mai,Fantasy, Franziska Wiese und andere sorgen für einen unvergesslichenAbend. Tickets für 20 Euro zuzüglich Gebühren gibt es im Vorverkaufab sofort beim SWR4-Ticketservice unter Tel. 06131 929 20400 sowieunter SWR4Ticketservice.de.Rock'n'Roller Peter KrausDer Schauspieler, Sänger und Entertainer Peter Kraus ist seit den1950ern und Hits wie "Sugar Baby" nicht mehr aus den deutschen Chartswegzudenken und entwickelte sich zum populärsten deutschenRock'n'Roll-Star. Der gebürtige Münchener, dem immer noch jeder Abendauf der Bühne Spaß macht, strahlt bei seinen Konzerten unglaublicheEnergie und Lebensfreude aus, Hüftschwung inklusive.Vanessa Mai ganz obenAls Mitglied des Trios "Wolkenfrei" landete Vanessa Mai ihreersten Hits. Mittlerweile feiert sie als Solokünstlerin großeErfolge. Mit ihrem ersten Album stieg sie sogleich in die Top 10 deroffiziel-len deutschen Hitlisten ein und wurde 257 Tage nach ihremSolodebüt mit dem ECHO belohnt. Die 24-jährige Vanessa Mai ist aufdem Weg nach ganz oben.20 Jahre "Fantasy" Der Name "Fantasy" steht für poppig deutschenSchlager, für einen kometenhaften Aufstieg und ganz aktuell für einenHöhepunkt der Karriere. Freddy März und Martin Marcell freuen sichnach Gold- und Platin-Awards, ECHO-Nominierungen und weiterenAuszeichnungen jetzt auf das lau-fende Jahr ihres 20-jährigenBühnenjubiläums.Markenzeichen Violine: Franziska WieseFranziska Wiese hat ihr Herz dem deutschen Schlager verschrieben.Das unverkennbare Mar-kenzeichen der jungen Sängerin aus der Lausitzist ihre Violine, die sie gekonnt in ihren Songs erklingen lässt. DieMusik ist tanzbar, modern und romantisch zugleich, eine wahreSchlager-Sinfonie.Pressekontakt: Bianca von der Weiden, Tel. 06131 929 32742,bianca.von_der_weiden@SWR.deOriginal-Content von: SWR - S?dwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell