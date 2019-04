SWR4 Schlagerfestival auf der Loreley / Mit Howard Carpendale u. a. / Am Freitag, 30. August 2019, 19:30 Uhr / Kartenvorverkauf startet am 17. April 2019 (FOTO)

Mainz (ots) - Die Loreley Freilichtbühne ist einer der legendärstenVeranstaltungsorte der Welt. Größen aus Pop und Rock wie Bob Dylan, Metallicaoder Die Toten Hosen haben unvergessliche Auftritte auf dem berühmten Felsenmitten im UNESCO-Welterbe Oberes Mittelrheintal hingelegt. Jetzt heißt es "Bühnefrei!" für die Großen aus der Schlagerbranche. SWR4 Rheinland-Pfalz lädt amFreitag, 30. August 2019, 19:30 Uhr (Einlass 18 Uhr) mit dem "SWR4Schlagerfestival" zum Höhepunkt des diesjährigen Schlager-Sommers ein. Mit dabeisind Howard Carpendale, Beatrice Egli, Kerstin Ott, Jürgen Drews und Michelle.Tickets gibt es im Vorverkauf ab 17. April 2019 (28 Euro Sitzplätze, 22 EuroStehplätze) zuzüglich Gebühren an allen bekannten Vorverkaufsstellen, unter Tel.069 407 662 580 oder auf www.loreley-freilichtbuehne.de. Weitere Infos aufSWR4.de.Howard CarpendaleSeit mehr als 50 Jahren gehört er zum festen Inventar des deutschenMusikgeschäfts. Immer wieder hat er sich neu erfunden. Vom Schlager der 1960erJahre bis zur erfolgreichen Pop-Ballade im Jahr 2019, immer wieder weiß er seineFans zu begeistern. Mit mehr als 50 Millionen verkaufter Tonträger gehört er zuden erfolgreichsten Künstlern Deutschlands.Beatrice Egli2013 war sie die erste Gewinnerin der Casting-Show "Deutschland sucht denSuperstar", die mit deutschem Schlager überzeugen konnte. Wer glaubte, sie seinur eine Eintagsfliege, hat sich geirrt: Seit sechs Jahren liefert die jungeSchweizerin Hit auf Hit. Stets gut gelaunt gilt Beatrice Egli als derSonnenschein des deutschsprachigen Schlagers.Kerstin OttIhr Lied "Die immer lacht" war der Überraschungshit des Jahres 2016. Mit mehrals einer Million verkaufter Singles war es das erfolgreichste deutschsprachigeLied in diesem Jahr. Mit ihren Erfolgsalben "Herzbewohner" und "Mut zurKatastrophe" hat sie sich längst einen Stammplatz in der deutschenVerkaufshitparade und in den Herzen ihrer zahlreichen Fans gesichert.Jürgen DrewsVom Sänger der legendären Les Humphries Singers zum (un)gekrönten König vonMallorca: Jürgen Drews zieht alle Generationen in seinen Bann. Wenn Onkel Jürgenruft, sind seine Fans zur Stelle. Mitmachen, mitsingen, mitfeiern - die Hits vonJürgen Drews reißen alle mit!MichelleSeit 25 Jahren gehört Michelle zu den Top-Künstlerinnen des deutschenShowgeschäfts. Schonungslos offen und dabei immer authentisch verbreitet sie wiekaum ein anderer Star Glamour und Leidenschaft. Nach sämtlichen Höhen und Tiefenihrer beeindruckenden Karriere ist sie angekommen: in der ersten Liga desdeutschen Schlagers.Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter:http://x.swr.de/s/swr4schlagerfestivalFotos über ARD-Foto.dePressekontakt: Bianca von der Weiden, Tel. 06131 929 32742,bianca.von_der_weiden@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell