SWR4 Open Air auf dem Flugplatz Mendig / U. a. mit Matthias Reim, Beatrice Egli, Howard Carpendale / 15. Juni 2018, 18 Uhr / Kartenvorverkauf startet (FOTO)

Mainz (ots) -Auf dem Festivalgelände des Flugplatzes in Mendig lädt SWR4Rheinland-Pfalz in Zusammenarbeit mit der Stadt Mendig und der TestEvent Area Mendig am Freitag, 15. Juni 2018, mit dem "SWR4 Open Air"zum Höhepunkt des diesjährigen Schlager-Sommers ein. ZwischenVulkanen und Seen sorgen Matthias Reim, Beatrice Egli, HowardCarpendale, Vanessa Mai, Thomas Anders, Maria Voskania und VincentGross für ein unvergessliches Schlager-Erlebnis. Sitzplatztickets(Festzeltgarnituren) für 22 Euro zuzüglich Gebühren gibt es imVorverkauf ab 27. März 2018 beim SWR4-Ticketservice unter Tel. 06131929 20400 sowie unter SWR4Ticketservice.de. Weitere Infos unterSWR4.de/Openair.Verdammt, man liebt ihn: Matthias ReimDer Hit "Verdammt, ich lieb' dich" machte Matthias Reim 1990 zumStar, doch auf seinem Erfolg ruhte sich der Sänger nicht aus undbrachte bis heute 17 Studioalben heraus. Gerade hat er sein neuesWerk "Meteor" veröffentlicht. Matthias Reim, der selbst komponiertund textet, lässt es sich auch im Sommer 2018 nicht nehmen, dieFreiluftbühnen Deutschlands zu rocken und begeistert die Zuschauerlive und mit Band mit seinem neuen Bühnenprogramm beim "SWR4 OpenAir".Glücksgefühle mit Beatrice EgliDer Schweizer Wirbelwind Beatrice Egli präsentiert in diesemFrühjahr ihr fünftes Studioalbum "Wohlfühlgarantie" und macht im Zugeihrer Live-Tour durch Deutschland auch beim "SWR4 Open Air" Halt. DieECHO-Preisträgerin und Swiss Music Award-Gewinnerin präsentiert livemit Band neue Songs und Lieder ihres Albums "Glücksgefühle", mit demihr der musikalische Durchbruch gelang. Beatrice Egli versteht es,das Publikum mit ihrer ansteckenden Energie und ihrerjugendlich-frechen Art in den Bann zu ziehen.Wer, wenn nicht er: Howard CarpendaleHoward Carpendale reist seit dem Herbst auf seiner von den Fanslang ersehnten Hallentournee durch die deutschen Großstädte. Dergefeierte Künstler blickt bereits auf über 50 Jahre Erfahrung imMusikbusiness und auf über 50 Millionen verkaufte Tonträger zurück.Dabei denkt er noch lange nicht ans Aufhören: Erst im vergangenenJahr entstand das Album "Wenn nicht wir".Vanessa Mai auf Wolke 7Nach der Auflösung des Trios "Wolkenfrei" verbucht Vanessa Maiauch als Solokünstlerin nachhaltige Erfolge. "Regenbogen" heißt ihrjüngstes Album, das sofort nach der Veröffentlichung auf Platz einsder Deutschen Charts landete. Produziert von Dieter Bohlen zeigt siesich ihrem Publikum darauf authentischer und selbstbewusster denn je.Heimspiel für Thomas AndersThomas Anders ist aus der Schlager- und Popszene nicht mehrwegzudenken, sei es früher mit dem international erfolgreichen Duo"Modern Talking" oder inzwischen als Solokünstler. Mit weit über 400Auszeichnungen für sein schöpferisches Schaffen bleibt Thomas Andersfür Überraschungen gut: Im Frühjahr 2017 veröffentlichte er seinerstes deutschsprachiges Album "Pures Leben". Thomas Anders, der ausder Eifel stammt, hat in Mendig fast ein Heimspiel.Magie in Mendig: Maria VoskaniaDer märchenhafte Werdegang der Schlager-Prinzessin mit denarmenischen Wurzeln lässt sich mit dem Titel ihres aktuellen Albumsbeschreiben: "Magie". Bereits in ihrer Schulzeit legte Maria Voskaniaden Grundstein ihrer musikalischen Karriere, wurde dann alslangjährige Backgroundsängerin von Helene Fischer bekannt. Heuteverzaubert die lebensfrohe Powerfrau ihre Fans mit eigenenOhrwurmmelodien und modernen Beats.Rückenwind von Vincent GrossVincent Gross, ausgezeichnet mit dem "SWR4 Musikpreis 2017", istmit seinen 21 Jahren der jüngste Gast des Abends in Mendig. Nachseiner ausverkauften Deutschlandtournee im vergangenen Dezemberschafft es der talentierte Schweizer mit der starken Stimme auch indiesem Jahr mit seinen Auftritten Generationen von Zuschauern zueinen und mit seiner Performance zu begeistern.