SWR4 Glücksticket: ein Jahr lang unvergessliche Konzerterlebnisse Zehn Konzerte zu gewinnen / Bewerbungen ab 29.12.2018 bei SWR4 Rheinland-Pfalz (FOTO)

Mainz (ots) -SWR4 Rheinland-Pfalz verlost zum Jahresauftakt vier Mal sein "SWR4Glücksticket". Das Gewinnpaket ist das Beste in Sachen Schlager undenthält gleich zehn unvergessliche Konzerterlebnisse über das ganzeJahr 2019 verteilt. Da ist für jeden Fan garantiert sein persönlichesHighlight dabei.Die große Gewinnaktion "SWR4 Glücksticket" startet am 29. Dezember2018, 6 Uhr, bei SWR4 Rheinland-Pfalz, Bewerbungen sind bis 22.Januar 2019, 12 Uhr, möglich. Die vier glücklichen Gewinnerinnen undGewinner (plus je eine Begleitperson) werden am 24. Januar 2019 imProgramm von SWR4 Rheinland-Pfalz bekannt gegeben. Wer mitmachen undgewinnen will, muss in seiner Bewerbung (nur über die HomepageSWR4.de) begründen, warum gerade er oder sie das "SWR4 Glücksticket"gewinnen soll.Für jeden etwas dabeiEiner der Höhepunkte des SWR4-Schlagerjahres ist das Konzert vonAndreas Gabalier, der Volks-Rock 'n' Roller mit Superstar-Status. Mitdem "SWR4 Glücksticket" erleben die Gewinnerinnen und GewinnerSchlagergiganten wie Roland Kaiser, Howard Carpendale und VickyLeandros. Showmaster Florian Silbereisen präsentiert den neuendeutschen Schlager jung und hip: Aus dem "Großen Schlagerfest mitFlorian Silbereisen" machen KLUBBB3 und die Stargäste Matthias Reim,Michelle, voXXclub und Shootingstar Eloy de Jong die Party des Jahres2019. Die Kelly Family hat die Bühne wieder zurückerobert und weißdas Publikum mitzureißen, Vanessa Mai und Fantasy lassen dieSchlagerherzen höherschlagen und auch das musikalische EnergiebündelMichelle ist mit einem ihrer Konzerte mit dabei.Weitere Informationen auf SWR4.de.Alle Konzerttermine 2019 im Überblick:1. Februar Heinz Rudolf Kunze, Festhalle Zweibrücken23. Februar Helmut Lotti & The Golden Symphonic Orchestra,Koblenz, Rhein-Mosel-Halle15. März Roland Kaiser, Trier, Arena16. März Die Schlagernacht des Jahres 2019, Mannheim, SAP Arena26. März Das Beste von Fantasy, Koblenz, CGM Arena1. Mai Florian Silbereisen präsentiert: Das große Schlagerfest -Die Party des Jahres, Trier, Arena1. Juni Andreas Gabalier, Frankfurt, Commerzbank-Arena8. Juni The Kelly Family, St. Goarshausen, Loreley2. August Vanessa Mai & Band Live, Andernach, Rheinanlagen22. September Michelle, Trier, EuropahallePressekontakt: Bianca von der Weiden, Tel. 06131 929 32742,bianca.von_der_weiden@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell