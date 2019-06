Mit SWR4-Gartenexpertin Heike Boomgaarden die BUGA entdecken / Bewerbungen ab Freitag, 28. Juni 2019 auf SWR4.de (FOTO)

Mainz (ots) -SWR4 Rheinland-Pfalz bietet seinen Hörerinnen und Hörern dieMöglichkeit, mit der Pflanzenexpertin Heike Boomgaarden dieBundesgartenschau in Heilbronn zu erkunden. Interessierte können sichab Freitag, 28. Juni 2019, auf SWR4.de bewerben.Die Bundesgartenschau 2019 in Heilbronn ist ein Highlight imSüdwesten. Seit Mitte April begeistert sie mit eineraußergewöhnlichen Vielfalt. Die Hörerinnen und Hörer von SWR4 habenjetzt die Gelegenheit, die BUGA auf ganz besondere Weise zuentdecken: Sie können einen Spaziergang mit Heike Boomgaarden überdie Bundesgartenschau gewinnen. Drei Stunden Spaß und Informationenmit der SWR4-Gartenexpertin sind damit garantiert. Eine bessereMöglichkeit, sich neue Ideen für Garten oder Balkon zu holen und dieFachfrau mit Fragen zu löchern, gibt es kaum.Der Bewerbungszeitraum startet am Freitag, 28. Juni 2019, und biszum Samstag, 6. Juli 2019, können Interessierte ihr Glück versuchen.Die Besuche finden an vier Mittwochen im Juli statt. DasAnmeldeformular, die Teilnahmebedingungen sowie weitere Informationensind auf SWR4.de zu finden.Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell