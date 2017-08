SWR3 New Pop-Special mit Rag'n'Bone Man und Radio Doria (FOTO)

Baden-Baden (ots) -"SWR3 New Pop Festival - Das Special" mit Max Giesinger, AdelTawil und George Ezra / Moderation Barbara Schöneberger / 22.September, 23:30 Uhr im ErstenIn diesem Jahr begrüßt Barbara Schöneberger neben Max Giesinger,Adel Tawil und George Ezra auch "Tatort"-Kommissar Jan-Josef Liefersmit seiner Band Radio Doria und Rag'n'Bone Man bei der Musiksendung"SWR3 New Pop Festival - Das Special". Die Musikshow wird am 22.September 2017 um 23:30 Uhr im Ersten ausgestrahlt.Live-Acts: Rag'n'Bone Man, Radio Doria, Max Giesinger, Adel Tawilund George Ezra Rag'n'Bone Man zählt zu den erfolgreichsten Newcomerndes Jahres. Mit "Human" eroberte er die Charts. Beim "SWR3 New PopFestival" spielt er nicht nur ein Einzelkonzert, sondern tritt auchbeim "SWR3 New Pop Festival - Das Special" auf. Der SchauspielerJan-Josef Liefers ist neben seiner Rolle als "Tatort"-Kommissar auchmusikalisch erfolgreich. Zusammen mit seiner Band Radio Doria stellter die Single "Jeder meiner Fehler" seines neuen Albums vor. Aus derdeutschen Radiolandschaft ist auch Max Giesinger mit seinen Hits "80Millionen", "Wenn sie tanzt" und "Roulette" nicht mehr wegzudenken.Adel Tawil hat sich mit dem Album "So schön anders" und der Hitsingle"Ist da jemand" furios zurückgemeldet. "Budapest" und dasanschließende Debütalbum "Wanted On Voyage" machten George Ezra 2014weltbekannt. Nach seinem ersten Auftritt beim New Pop Festival 2014kehrt er dieses Jahr mit seiner aktuellen Single "Don't Matter Now"nach Baden-Baden zurück.Kostenloses RahmenprogrammAuch ohne Konzertticket können Popmusikfans beim "SWR3 New PopFestival" vom 14. bis 16. September 2017 in Baden-Baden besondereHighlights erleben: Alle Konzerte werden auf einer großen Leinwandvor dem Kurhaus übertragen. Auf der Live-Bühne könnenUnplugged-Auftritte sowie Star-Talks kostenlos verfolgt werden. Zumkostenfreien Rahmenprogramm gehören außerdem die "SWR3 Live Lyrix"und die Partynächte. Wer die Konzerte lieber von zu Hause ausanschauen will, kann sie im Video-Livestream auf SWR3.de oder nachdem Festival im SWR Fernsehen und dem ARD-Digitalkanal ONE verfolgen."SWR3 New Pop Festival" hat TraditionDas "SWR3 New Pop Festival" findet 2017 bereits zum 23. Mal statt.Die Popwelle bringt jedes Jahr neue, angesagte Künstler aus dem In-und Ausland auf die Bühnen der Kurstadt Baden-Baden. Diese verwandeltsich während der Festivaltage in eine Musikmetropole, in der Fans denStars hautnah begegnen können. Dieses Jahr ebenfalls dabei:Rag'n'Bone Man, Alice Merton, Wincent Weiss, Anne-Marie, JP Cooper,Kaleo, Alma, The xx, LOLA MARSH und Welshly Arms.Ausstrahlungstermine 2017Das Erste22.09. 23:30 Uhr - SWR3 New Pop Festival 2017 - Das SpecialSWR Fernsehen28.09. 23:45 Uhr - SWR3 New Pop Festival 2017 - Das Special(Wdh.)22.09. 05:15 Uhr - SWR3 New Pop Festival 2017 - Alice Merton29.09. 05:10 Uhr - SWR3 New Pop Festival 2017 - Wincent Weiss06.10. 05:10 Uhr - SWR3 New Pop Festival 2017 - Anne-Marie13.10. 05:10 Uhr - SWR3 New Pop Festival 2017 - JP Cooper20.10. 05:10 Uhr - SWR3 New Pop Festival 2017 - Kaleo27.10. 05:10 Uhr - SWR3 New Pop Festival 2017 - Alma03.11. 05:15 Uhr - SWR3 New Pop Festival 2017 - The xx10.11. 05:10 Uhr - SWR3 New Pop Festival 2017 - LOLA MARSH17.11. 05:10 Uhr - SWR3 New Pop Festival 2017 - Welshly Arms24.11. 05:10 Uhr - SWR3 New Pop Festival 2017 - Rag'n'Bone ManONE30.09. ab 20:15 Uhr - SWR3 New Pop Festival 2017 - Das Special / SWR3New Pop 2017 / The xx / Best of unplugged-Stage mit Pierre M. Krause30.09. SWR3 New Pop Festival 2017 - Rag'n'Bone Man / Alice Merton /Wincent Weiss07.10. SWR3 New Pop Festival 2017 - Anne-Marie / Kaleo / JP Cooper14.10. SWR3 New Pop Festival 2017 - Alma / Welshly Arms / LOLA MARSHMehr Informationen zum SWR3 New Pop Festival auf www.SWR3.de.Pressekontakt SWR3: Corinna Scheer, Tel. 07221 929 22986,corinna.scheer@SWR.de Presse-Akkreditierungsanfragen richten Siebitte an: swr3npf@position.deOriginal-Content von: SWR - S?dwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell