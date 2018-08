"SWR3 New Pop Festival - Das Special" mit Revolverheld, Álvaro (FOTO)

Baden-Baden (ots) -Guido Cantz moderiert am 13. September die TV-Show "New PopFestival - Das Special" im Baden-Badener Festspielhaus. Gäste derMusiksendung sind Revolverheld, Álvaro Soler, The BossHoss, Eagle-EyeCherry und Amy Macdonald. Ausgestrahlt wird die Show, in der u. a.der Musikpreis "SWR3 Pioneer of Pop" verliehen wird, am Freitag, 21.September 2018 um 23:30 Uhr im Ersten.Die Live-Acts"Immer noch fühlen" war einer der Riesenhits dieses Jahres - beim"New Pop Festival - Das Special" zeigen Revolverheld, dass auf ihremfünften Album "Zimmer frei" noch weitere Hit-Singles auf dieHörerinnen und Hörer warten. Álvaro Soler stürmte mit seinenNummer-1-Hits "El mismo sol" (feat. Jennifer Lopez) und "Sofia" 2015die Charts. Seitdem ist der sympathische Sänger aus den Charts nichtmehr wegzudenken. Den größten Erfolg hat er derzeit mit der Single"La Cintura", die quer durch Europa als einer der Sommerhitsdurchgestartet ist. Wenn Alec "Boss Burns" Völkel und Sascha "HossPower" Vollmer auf die Bühne treten, herrscht Partystimmung - dasPublikum im Festspielhaus Baden-Baden und die Zuschauerinnen undZuschauer im Ersten können sich auf die Weltpremiere der neuen Singlevon The BossHoss freuen. Im September 1998 trat Eagle-Eye Cherry beim"SWR3 New Pop Festival" auf. Genau 20 Jahre später und nach seinemWelthit "Save tonight" kommt der schwedische Künstler mit der neuenSingle "Streets of you" und seinem aktuellen Album zurück. DasFestivalpublikum kann sich auf ein Cherry-Familientreffen freuen: amTag nach Eagle-Eye Cherrys Auftritt gibt seine Nichte Mabel ihrKonzertdebüt beim Festival im Theater. Als Amy MacDonald vor zehnJahren als Newcomerin beim "SWR3 New Pop Festival" auftrat, erwartetedie Plattenfirma, dass sie vom damaligen Album 25.000 Stück verkaufenwerde. Daraus wurden 1,2 Millionen verkaufte Alben in Deutschland undmehr als sechs Millionen weltweit.24 Jahre "SWR3 New Pop Festival" Das "SWR3 New Pop Festival"findet bereits zum 24. Mal statt. Die Popwelle bringt jedes Jahrneue, angesagte Künstler aus dem In- und Ausland auf die Bühnen derKurstadt Baden-Baden. Diese verwandelt sich während der Festivaltagein eine Musikmetropole, in der Fans den Stars hautnah begegnenkönnen. Festivalkünstler sind dieses Jahr Nico Santos, Tom Walker,Lea, Mabel, Namika, Lauv, Alma, Mike Singer, The Night Game, JeremyLoops und Deva Mahal. Kostenfreies Rahmenprogramm Begleitetwird das "SWR3 New Pop Festival" vom 13. bis 15. September 2018 durchein kostenfreies Rahmenprogramm. Nachmittags können Besucher auf derLive-Bühne die Stars des Festivals im Gespräch mit SWR ModeratorPierre M. Krause erleben. Am Abend gibt es auf der Live-Bühne vor demKurhaus kostenfreie Konzerte mit Stars wie Hugo Helmig, Xavi, TomGregory, Eli, Parallel und Carrousel. Im Museum Frieder Burda könnendie Besucher des "SWR3 New Pop Festivals" die "SWR3 Live Lyrix"besuchen. Auf den Party-Nächten kann abends in verschiedenenLocations gefeiert werden. Wer die Konzerte von zuhause aus anschauenwill, kann sie im Video-Livestream auf www.SWR3.de oder nach demFestival im SWR Fernsehen und dem ARD-Digitalkanal ONE verfolgen.Ausstrahlungstermine 2018Das Erste21.9.2018, 23:30 Uhr - "New Pop Festival - Das Special"SWR FernsehenAlle elf Konzerte jeweils montags ab 24.9.2018ONESamstag, 29.9.2018, 20:15-23:55 Uhr "SWR3 New Pop Festival"20:15-20:30 Uhr ONE @ "SWR3 New Pop Festival" 2018(ONE-Eigenproduktion mit Thilo Jahn vom roten Teppich, Vorstellungeines Newcomers inkl. Hit-Song) 20:30-22:15 Uhr "SWR3 New PopFestival - Das Special" (Übernahme der ARD-Sendung, 105 Minuten)22:15-23:10 Uhr "SWR3 New Pop" 2018 Namika in Concert 23:10-23:35 UhrStar-Talks mit Pierre M. Krause 01:05-03:35 Uhr "SWR3 New PopFestival" 2018 in Concert, Teil 1 (Alma, Mabel, Tom Walker)Samstag, 6.10.2018, 00:45-03:45 Uhr "SWR3 New Pop Festival" 2018in Concert, Teil 2 (Mike Singer, Lea, Nico Santos, JeremyLoops)Samstag, 13.10.2018, 01:00-03:15 Uhr "SWR3 New Pop Festival" 2018in Concert, Teil 3 (Lauv, Deva Mahal, The Night Game)Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Linksunter: http://x.swr.de/s/swr3newpopfestivaldasspecialMehr Informationen zum "SWR3 New Pop Festival" sowie zumTicketverkauf auf www.SWR3.de/presse und www.SWR3.de.Pressekontakt: Corinna Scheer, Tel. 07221 929 22986,corinna.scheer@SWR.de Presse-Akkreditierungsanfragen richten Siebitte an: swr3npf@position.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell