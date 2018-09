"SWR3 New Pop Festival" 2018 eröffnet (FOTO)

Baden-Baden (ots) -Revolverheld-Frontmann Johannes Strate und SWR3 Moderatorin AnnetaPoliti geben Startsignal für Trendfestival / Rea Garvey mit Award"Pioneer of Pop" ausgezeichnetZum Auftakt des 24. "SWR3 New Pop Festivals" heute, 13. September2018, um 18:30 Uhr begeisterte Nico Santos das Publikum imBaden-Badener Kurhaus. Vor Konzertbeginn eröffneteRevolverheld-Frontmann Johannes Strate gemeinsam mit SWR3 ModeratorinAnneta Politi das Festival. Anschließend erhielt Rea Garvey im Rahmender TV-Show "New Pop Festival - Das Special" den Award "SWR3 Pioneerof Pop" für seine herausragenden musikalischen Leistungen. DieMusiksendung wird am 21. September um 23:30 Uhr im Erstenausgestrahlt.Pop-Musik für ein breites PublikumDie Auszeichnung des Musikers begründet Gregor Friedel, SWR3Musikchef: "Rea Garvey ist ein vielseitiger Künstler, der in denvergangenen 20 Jahren herausragende Erfolge als Musiker und alsprägende Persönlichkeit der deutschen Popkultur feiern konnte. Hinzukommen auch 20 Jahre nachhaltigen sozialen Engagements für dieProjekte 'Saving An Angel' und 'ClearWater'. Diese einzigartigeKarriere verdient es, mit dem 'SWR3 Pioneer of Pop' gewürdigt zuwerden.""SWR3 New Pop Festival - Das Special" im Fernsehen Im Rahmen dervon Guido Cantz moderierten Show traten neben Rea Garvey auch AmyMacdonald, The BossHoss, Revolverheld, Álvaro Soler und Eagle-EyeCherry auf. Die Musikshow wird am 21. September um 23:30 Uhr imErsten ausgestrahlt. Am 29. September um 20:30 Uhr sendet derARD-Digitalkanal ONE eine Wiederholung, eine weitere Ausstrahlunggibt es am 13. Oktober im SWR Fernsehen um 23:20 Uhr.Weitere musikalische Highlights des Festivals Den Abschluss desTages übernahm Tom Walker im Theater Baden-Baden. Das Repertoire des26-Jährigen reicht von Folk über Rock und Blues bis Soul. Ende desvergangenen Jahres landete er mit "Leave a light On" seinen erstenHit. Am Freitag wird Lea den zweiten Tag des Festivals beginnen. Ihrfolgen Mabel, Namika und Lauv. Am Samstag gibt es um 14 Uhr einKonzert mit Mike Singer im Festspielhaus. Weitere Konzerte an diesemTag spielen Alma, The Night Game, Jeremy Loops und Deva Mahal.Kostenloses Rahmenprogramm und Live-Übertragungen Begleitet wirddas "SWR3 New Pop Festival" vom 13. bis 15. September 2018 durch einkostenfreies Rahmenprogramm. Nachmittags können Besucher auf derLive-Bühne die Stars des Festivals im Gespräch mit SWR ModeratorPierre M. Krause erleben. Am Abend gibt es auf der Live-Bühne vor demKurhaus kostenfreie Konzerte mit Stars wie Hugo Helmig, Xavi, TomGregory, Eli, Parallel und Carrousel. Im Museum Frieder Burda könnendie Besucher des "SWR3 New Pop Festivals" die "SWR3 Live Lyrix"besuchen. Auf den Party-Nächten kann abends in verschiedenenLocations gefeiert werden. Wer die Konzerte von zuhause aus anschauenwill, kann sie im Video-Livestream auf www.SWR3.de oder nach demFestival im SWR Fernsehen und dem ARD-Digitalkanal ONE verfolgen.Das "SWR3 New Pop Festival" hat Tradition Das "SWR3 New PopFestival" findet 2018 bereits zum 24. Mal statt. Die Popwelle bringtjedes Jahr neue, angesagte Künstlerinnen und Künstler aus dem In- undAusland auf die Bühnen der Stadt Baden-Baden. Diese verwandelt sichwährend der Festivaltage in eine Musikmetropole, in der Fans denStars hautnah begegnen können. Das gemeinsam mit Audi veranstalteteTrendfestival der Popmusik findet in diesem Jahr vom 13. bis 15.September statt. Alle Konzerte werden nach dem Festival im SWRFernsehen und im ARD-Digitalkanal ONE gesendet. Auf www.SWR3.de wirddas Festival jeweils in der Zeit von 16 - 24 Uhr per Video-Livestreamübertragen.Im Rahmen der neuen DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung) weisen wirdarauf hin, dass Ihre bei uns gespeicherten Daten ausschließlich dazugenutzt werden, um Sie mit Presseinformationen des SWR zu versorgen.Sollten Sie damit nicht einverstanden sein, schicken Sie bitte eineE-Mail mit dem Vermerk "Ich möchte aus dem Verteiler gelöscht werden"an presse@swr.deInformationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Linksunter: http://x.swr.de/s/swr3newpopfestival2018erffnungMehr Informationen zum "SWR3 New Pop Festival" auf www.SWR3.de.Pressekontakt SWR3: Corinna Scheer, Tel. 07221 929 22986,corinna.scheer@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell