Baden-Baden (ots) -Ed Sheeran wünscht sich noch ein weiteres Tattoo von dem KünstlerDamien Hirst. Darüber hat er mit den beiden "SWR3Morningshow"-Moderatoren Zeus und Wirbitzky gesprochen. Dabei verrietder britische Singer-Songwriter: "Ich habe bereits ein DamienHirst-Tattoo, einen kleinen Hai." Das Cover seines neuen Albums"Divide" gestaltete Sheeran gemeinsam mit Hirst, den er als Künstlerund Freund sehr schätzt, in dessen Studio.Ed Sheeran auf dem Kölner Karneval? Gestern spielte und feierteSheeran noch bei den Brit-Awards. Im Interview, zu dem er von Kölnaus zugeschaltet war, zeigt sich der mehrfach ausgezeichnete Künstlerüberrascht vom Karneval: "Eigentlich war ich froh nach Deutschland zukommen und hatte mich darauf gefreut, zu chillen und früh ins Bett zukommen. Jetzt habe ich herausgefunden, dass Karneval ist. Ich glaube,ich muss doch noch ausgehen."Interview mit Ed Sheeran in der "SWR3 Morningshow" und auf SWR3.deAm 24.2.2017 wird die Popwelle das Interview mit Ed Sheeran im Laufeder "SWR3 Morningshow" ab 5 Uhr ausstrahlen. Ein Video des Interviewswird noch heute (23.2.) im Laufe des Abends auf dem SWR3YouTube-Kanal zu sehen sein. Nach rund einjähriger Pauseveröffentlichte Sheeran im Januar 2017 die Songs "Shape Of You" und"Castle On The Hill". Anlässlich seines Geburtstags letzte Woche(17.2.) überraschte er seine Fans mit dem Stück "How Would You Feel(Paean)". Der britische Chart-Stürmer bringt am 3. März sein drittesAlbum "Divide" heraus. Im März startet auch seine Tournee, fünfKonzerte wird es in Deutschland geben. 2012 trat er noch als Newcomerbeim "SWR3 New Pop Festival" in Baden-Baden auf, 2015 gründete ersein eigenes Plattenlabel, bei dem etwa Jamie Lawson und Foy Vanceunter Vertrag sind.Zitat frei zur Verwendung bei Nennung der Quelle SWR3.Weitere Informationen auf www.SWR.de/kommunikation und www.SWR3.dePressekontakt: Corinna Scheer, Tel. 07221 929 22986,corinna.scheer@SWR.deOriginal-Content von: SWR - S?dwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell