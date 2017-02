Baden-Baden (ots) -Nina Haun im Interview: Paketbote hat zentrale Rolle / "SWR3Report: Schauspieler, ein Traumberuf?" vom 21 bis 25. Februar von 5bis 21 Uhr in SWR3 und auf SWR3.deMaren Ades "Toni Erdmann" wurde bereits mehrfach ausgezeichnet.Für den Oscar ist er als bester fremdsprachiger Film nominiert. Dochnicht nur die Schauspieler Sandra Hüller und Peter Simonischek habeneine zentrale Rolle im Film, sondern auch der scheinbar eherunbedeutende Paketbote. Das verrät die für das Castingverantwortliche Nina Haun im Interview für den "SWR3 Report:Schauspieler, ein Traumberuf?" (21. bis 25. Februar in SWR3).Er ist der erste Mensch, der im Film zu sehen ist: der Paketbote.Er hat keinen Namen, kaum Text und tritt auch im weiteren Geschehennicht mehr in Erscheinung. Und doch hat er eine zentrale Rolle. "DerFilmanfang ist wahnsinnig wichtig. Und der Paketbote hilft uns jaquasi, diese Figur kennenzulernen", sagt Casterin Nina Haun zu ToniErdmanns Einführung im Film. Ausgerechnet der Paketbote musste wegenTerminverschiebungen umbesetzt werden.Über 20 Schauspieler für die Hauptrollen in der engeren Wahl Bisin die kleinste Nebenrolle wurde präzise ausgewählt und dieCharaktere aufeinander abgestimmt. Der Film spielt in Bukarest, daherkommen viele Schauspieler aus Rumänien. Die größte Herausforderungjedoch war die Besetzung der beiden Hauptrollen. 20 bis 30 Kandidatenkamen in die engere Wahl. Auf die Frage, warum gerade Sandra Hüllerund Peter Simonischek die Rollen erhielten, antwortet Haun: "ImZusammenspiel hat das alles einfach eine ganz große Freude gemacht,weil die sich gegenseitig auch nochmal befeuern sozusagen. In dieserunfassbaren Qualität, die nahezu improvisiert wirkt.""SWR3 Report: Schauspieler, ein Traumberuf" ab heute (21. Februar)Das gesamte Interview ist am 25. Februar 2017 in der "SWR3Vormittagsshow" zu hören. Der "SWR3 Report: Schauspieler, einTraumberuf?" liefert Fakten zum Beruf des Schauspielers, geht auf dieMöglichkeiten der Ausbildung ein, zeigt die harten Seiten des Berufsauf und räumt mit Vorurteilen auf. 21. bis 25 Februar 2017 von 5 bis21 Uhr in SWR3 und auf SWR3.de. "Toni Erdmann" ist eineKinokoproduktion des SWR.Zitate frei zur Verwendung bei Nennung der Quelle SWR3.Weitere Informationen auf www.SWR.de/kommunikation und www.SWR3.dePressekontakt: Corinna Scheer, Tel. 07221 929-22986,corinna.scheer@SWR.deOriginal-Content von: SWR - S?dwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell