"SWR3 Halloween Party" mit Star-DJ Hugel DJs, Partys und Shows am 31. Oktober 2019 ab 18 Uhr im Europa-Park in Rust (FOTO)

Baden-Baden (ots) -"SWR3 Halloween Party" mit Star-DJ Hugel DJs, Partys und Shows am31. Oktober 2019 ab 18 Uhr im Europa-Park in RustDie "SWR3 Halloween Party" 2019 bietet nicht nurHalloween-Begeisterten einen unvergesslichen Abend: verlängerteÖffnungszeiten ausgewählter Attraktionen, verschiedene Partys, Showsmit Gruselatmosphäre sowie ein Star-DJ-Set mit dem französischenStar-DJ Hugel.SWR3 Partys in verschiedenen Bereichen des Europa-Parks Die "SWR3Halloween Party", die in großen Teilen des Parks stattfindet, beginntbereits um 18 Uhr mit einer Live-Session im SWR3 Rock-Café mitJackson Mackay und Michael Spleth. Ebenfalls ab 18 Uhr gibt esLive-Musik mit Brendan Keeley im "The O'Mackay's Café and Pub". Ab19:30 Uhr sorgt außerdem DJ Ralf bei der Karaoke-Party im "La Cigale"für Partystimmung. In der Arena of Football kommen ab 20:30 Uhr90er-Fans auf ihre Kosten: beim "90er Halloween-Fieber" mit SWR3 DJBeOne. Die drei SWR3 DJs Michael Leupold, Josh Kochhann und D Whitefeiern ab 21 Uhr bei "Silent Zombie" im Europa-Park Dome gemeinsammit den Besucherinnen und Besuchern - mit Kopfhörern kann dabei zuverschiedenen Songs getanzt werden. Darüber hinaus gibt es ab 21 UhrPartymusik mit der nightLIVEband im Sala Bianca, "Horror goesClubbing" mit SWR3 DJ Jan Garcia in der Europa-Park Arena sowie"Crazy Circus" mit angesagten Newcomern aus Baden-Württemberg imTraumpalast.Star-DJ-Set mit DJ Hugel, Halloween-Shows und Street EntertainmentZu den Highlights des Abends zählt der Auftritt des französischenStar-DJs Hugel, der unter anderem durch seinen Remix des Liedes"Bella Ciao" bekannt wurde - ab 23:30 Uhr in der Europa-Park Arena.Zudem können sich die Besucher "The Traumatica Show" im Eisstadionsowie den Film "Ed & Edda Nachts im Park 4D" im Magic Cinema ansehen.Im Themenbereich Frankreich können sich Halloween-Fans in gruseligerAtmosphäre in der SWR3-Fotobox ablichten lassen. Für alle, die sichvorher noch schminken lassen möchten, wird im Halloween-Dorf bis20:30 Uhr ein kostenpflichtiges Styling angeboten. Auf dem Red Carpetdes "Piazza Mario Botta" findet darüber hinaus ein Kostümconteststatt.TicketsKombi- und Party-Tickets gibt es im Vorverkauf unter 07221 300300, auf SWR3.de oder europapark.de. Einlass mit Kombiticket ab 9 Uhrsowie mit Partyticket ab 18 Uhr.Weitere Informationen unter:http://swr.li/swr3-halloween-party-europa-parkPressekontakt: Bruno Geiler, Tel. 07221 929 23273,bruno.geiler@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell