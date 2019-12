SWR3: Flixbus meist unpünktlicher als die Bahn (FOTO)

Baden-Baden (ots) - Exklusive Datenanalyse zum Fernbusverkehr in DeutschlandFernbusse sind häufig unpünktlich. Das ist das Ergebnis einer exklusiven SWR3Datenanalyse. Bei Flixbus kommt demnach jeder zweite Bus (55,7 Prozent) zu spät,und zwar mehr als 15 Minuten. Zum Vergleich: Bei der Bahn ist im Fernverkehretwa jeder zehnte Zug mehr als eine Viertelstunde verspätet.SWR Datenreporter: Mit Flixbus durchschnittlich eine halbe Stunde verspätetReisende mussten bei Flixbus durchschnittlich mit 30 Minuten Verspätung rechnen.Jeder achte Flixbus war mehr als eine Stunde verspätet unterwegs. Das zeigt dieAnalyse von deutschlandweit 414.000 Flixbus-Ankünften der vergangenen zwölfMonate, die die SWR Datenreporter für SWR3 gemacht haben.Auf Fernstrecken mehr als eine Stunde verspätet im Flixbus Auch diePünktlichkeit von Bahn und Fernbus auf bundesweiten Hauptverbindungen wurdeverglichen. Auffällig auf diesen Strecken: Bei der Ankunft in Frankfurt,Mannheim und Karlsruhe hatte nahezu jeder fünfte Fernbus aus Hamburg, Berlin undMünchen eine Verspätung von mehr als einer Stunde. Bei der Bahn hingegen sindauf diesen ausgewählten Fernverbindungen solch lange Verspätungen eher selten(max. 4,6 Prozent). Für diesen Vergleich wurden zusätzlich knapp 39.000Ankunftszeiten der Deutschen Bahn ausgewertet.Flixbus-Fakten im Überblick:- Die durchschnittliche Verspätung bei Ankunft lag bei 30 Minuten(Median: 20 Minuten). - Die meisten Flixbus-Fernbusse (80 Prozent)kommen mit einer Verspätung von ca. 7 bis 45 Minuten an. - Dietatsächliche mittlere Fahrtdauer bei Flixbus ist 1,5 bis 2 Mal solange wie bei der Bahn auf vergleichbaren Verbindungen. Beideutschlandweiten Fernverbindungen braucht der Fernbus bis zu 5Stunden länger als der Zug. - Die längste gemessene Fahrzeit einesFlixbusses innerhalb Deutschlands betrug mehr als 19 Stunden.Über die DatenanalyseFür die exklusive Datenanalyse haben die SWR Datenreporter bundesweit 414.000Ankunftszeiten von 83.000 Verbindungen des Fernbusanbieters Flixbus im ZeitraumDezember 2018 bis November 2019 untersucht. Zusätzlich wurden im selben ZeitraumBus- und Bahn-Verbindungen zwischen München, Berlin und Hamburg und SWR3 Land(Stuttgart, Karlsruhe, Mannheim, Freiburg, Frankfurt, Mainz, Köln) direktmiteinander verglichen: Dazu wurden ca. 42.000 Ankünfte von Flixbus und ca.39.000 Ankünfte der Deutschen Bahn analysiert. Für Flixbus lagen den SWRDatenjournalisten Reisedaten der Fernbusse im Original vor (ca. 41 Prozent allerFahrten auf den genannten Strecken verfügten über Pünktlichkeitsangaben). Fürdie Deutsche Bahn wurden die Ankunftszeiten von zugfinder.de, einem unabhängigenTrackingportal für Bahnfernverbindungen, zur Verfügung gestellt. Die SWRDatenreporter betreiben investigativ-datengetriebenen Journalismus und sindspezialisiert auf Big-Data-Recherchen und Data-Analytics-Methoden.Ausführlichere Infos und alle Grafiken auch unter swr3.de sowie unter: https://www.swr.de/unternehmen/kommunikation/pressemeldungen/Datenjournalismus-SWR3-Flixbus-meist-unpuenktlicher-als-die-Bahn,swr3-flixbus-bahnvergleich-2019-100.htmlPressekontakt: Bruno Geiler, Tel. 07221 929 23273, bruno.geiler@SWR.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7169/4473728OTS: SWR - SüdwestrundfunkOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell