"SWR3 Elchbot" nominiert für Deutschen Radiopreis 2019 (FOTO)

Baden-Baden (ots) -SWR3 steht im Finale des Deutschen Radiopreises 2019. Dieunabhängige Jury des Grimme-Instituts hat das Programm für "SWR3Elchbot", ein Chatprogramm, das über den Facebook-Messenger verfügbarist, nominiert in der Kategorie "Beste Innovation". Um die begehrteAuszeichnung, die am Donnerstag, 25. September, im Rahmen einerfestlichen Gala in der Hamburger Elbphilharmonie verliehen wird,konkurrieren in dieser Sparte außerdem mdr KULTUR und 104.6 RTL.Elchbot warnt vor Staus, kennt Musiktitel und hat Gags parat Der"SWR3 Elchbot" bietet Hörerinnen und Hörern die Möglichkeit für einenindividuellen Dialog. Das bedeutet: Fragen zu Wetter, Verkehr,Nachrichten, Playlists oder zu Podcasts - zu jedem Thema das bei SWR3digital erfasst wurde - können individuell mit Nachrichten über denFacebook Messenger beantwortet werden. Künstliche Intelligenz hilftdabei, die Fragen der Nutzerinnen und Nutzer richtig zuinterpretieren. Damit hält der sogenannte "Conversational Journalism"zum ersten Mal auch Einzug in den Bereich Radio und Hörerbindung.Pendlerinnen und Pendler können den Elchbot z. B. auffordern, Stausauf der Pendelstrecke nur dann per Push an das Handy zu schicken,wenn sie tatsächlich täglich unterwegs sind. Wer den Elchbot bittet,lustig zu sein, bekommt Radio-Comedy zu hören; wer Nachrichten hörenmöchte, bekommt das passende Audio. Dies sind die Vorarbeiten für dennächsten Wurf: Der Elchbot wird integraler Bestandteil zukünftigerSprachassistenten-Skills.Deutscher Radiopreis: 442 Wettbewerbsbeiträge von 154Radioprogrammen Öffentlich-rechtliche und private Sender haben denDeutschen Radiopreis gemeinsam ins Leben gerufen. Prämiert werdenunter anderem die besten Moderatorinnen und Moderatoren, Reportagen,Radiocomedys und Nachrichtenformate. Zum ersten Mal macht sich dieJury auch auf die Suche nach dem "Besten Podcast". 154 Radioprogrammeschicken in diesem Jahr ihre besten Produktionen und Protagonistenins Rennen und beteiligen sich mit insgesamt 442 Einreichungen amWettbewerb. Wer von den jeweils drei Nominierten gewinnt, wird erstim Verlauf der Gala bekannt gegeben.Showacts u. a. Herbert Grönemeyer, Mark Forster; EhrengastFrank-Walter Steinmeier Nach Herbert Grönemeyer haben mit MarkForster, Lena Meyer-Landrut und Nico Santos drei weitere musikalischeStargäste für das Showprogramm zugesagt. Ehrengast der Jubiläumsgalaist Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Die Moderation übernimmtBarbara Schöneberger. Bundesweit übertragen zahlreiche Radiosenderden Deutschen Radiopreis live aus der Hansestadt. Erstmals werdenBirgit Hahn (Radio Hamburg) und Sebastian Winkler (BAYERN 3) alsKommentatoren die Hörerinnen und Hörer durch den Abend führen.Stifter, Gesellschafter und Kooperationspartner Stifter desDeutschen Radiopreises sind die Hörfunkprogramme der ARD,Deutschlandradio und die privaten Radiosender in Deutschland.Gesellschafter sind die Radiozentrale - eine gemeinsame Plattformprivater und öffentlich-rechtlicher Sender zur Stärkung des Hörfunks - und die NDR Media, die Vermarktungsgesellschaft des NDR. Zu denKooperationspartnern zählen das Grimme-Institut, die Freie undHansestadt Hamburg sowie die Radio-Vermarkter AS&S Radio und RMS. DieFederführung liegt beim Norddeutschen Rundfunk (NDR).