"SWR3 Comedy Schule" mit Andreas Müller (FOTO)

Baden-Baden (ots) -Am 25. April, ab 14 Uhr am Werner-Heisenberg-Gymnasium in BadDürkheimOb im Netz, Radio, Fernsehen oder im Kino - Comedy istallgegenwärtig. Gerade bei jungen Menschen zählt sie zu denbeliebtesten Genres. In einer "Doppelstunde" unterrichtet SWR3Comedy-Chef Andreas Müller am 24. April ab 14 Uhr Schülerinnen undSchüler des Werner-Heisenberg-Gymnasiums in Bad Dürkheim im Fach"Comedy". Er beackert auf seine humorvolle Art Themen wie: Was isteigentlich Comedy, woher kommt sie und wie funktioniert sie, zumBeispiel im Radio. Außerdem will Müller den Beweis erbringen, dassNachmittagsunterricht auch lustig sein kann."Comedy sollte Schulfach werden" Als Comedian ist Andreas Müllersowohl im Radio als auch auf der Bühne präsent. Den Unterrichtsplanbeschreibt er folgendermaßen: "Ich möchte zum Beispiel möglichst vielPolitik- und Gemeinschaftskunde mit Deutsch, Musikwissenschaft undHumor verknüpfen. Natürlich gibt es Noten für mündliche Mitarbeit -die zählen aber nicht". Müller selbst hat seine Schulzeit positiv imGedächtnis. Über seine Lehrer sagt er: "Die waren zum Teil sehrwitzig - wenn auch eher ungewollt." Darum schlägt er auch vor:"Comedy sollte Schulfach werden." Am Tag nach dem Unterricht könnendie Gymnasiasten Comedy unterschiedlicher Art direkt vor derSchultüre live erleben. Denn dann startet das dreitägige "SWR3 ComedyFestival" auf insgesamt fünf Bühnen in Bad Dürkheim.Comedy ist fest im Programm verankertBei SWR3 ist Comedy bereits seit den 1990er Jahren neben Musik undInformation eines der wichtigsten Programmelemente. Seit 2007 istAndreas Müller Comedy-Chef von SWR3 und prägt das Programm. Er istwie das Moderatoren-Duo Zeus und Wirbitzky nicht nur im Radio zuhören, sondern auch mit eigener Show im SWR3 Land live zu erleben.Neben den Schülerinnen und Schülern desWerner-Heisenberg-Gymnasiums sind auch angemeldete Pressevertreterzugelassen. Anmeldung bitte über corinna.scheer@SWR.de.Weitere Informationen auf www.SWR.de/kommunikation,www.SWR3.de/presse und www.SWR3.de