"SWR3 Comedy Festival" bringt rund 20.000 Besucher nach Bad Dürkheim (FOTO)

Baden-Baden (ots) -Jan Overhausen aus Freiburg ist "SWR3 Comedy Förderpreisträger"2019 / nächstes Festival: 7. bis 9. Mai 2020Comedians wie Andreas Müller, Ralf Schmitz, Bernhard Hoëcker oderKatie Freudenschuss brachten das Publikum des diesjährigen "SWR3Comedy Festivals" an der Weinstraße zum Lachen. Rund 20.000 Besucherkamen vom 16. bis 18. Mai nach Bad Dürkheim und schauten sich dieVeranstaltungen live oder auf der Videowand auf dem Schlossplatz an.Comedy-Fans konnten die Shows auch im Livestream auf www.SWR3.de oderüber den "Red Button" der Fernbedienung ihres Smart-TV verfolgen.Highlights waren außerdem über Facebook, Instagram und auf SWR3.de zusehen.Gute Akzeptanz von kostenfreiem Rahmenprogramm und VeranstaltungenSWR3 Programmchef Thomas Jung zeigt sich zufrieden mit der viertenAusgabe des Festivals: "Alle Live- und Draußen-Angebote warenVolltreffer, die neue Open-Air-Bühne im Kurpark war für mich einHighlight." Bei überwiegend sonnigem Wetter schauten sich vielehundert Zuschauerinnen und Zuschauer auf dem Schlossplatz sowohl dietäglichen Live-Talks mit den Festivalkünstlerinnen und -künstlern alsauch die Shows auf der Videowand an. Zum kostenfreien Rahmenprogrammgehörten auch in diesem Jahr wieder die "SWR3 Live Lyrix" mitAlexandra Kamp und Ron Spiess, deren Spezial-Fun-Edition von SWR3Moderator Kristian Thees moderiert wurde. Hunderte begeisterteZuschauer verfolgten auf dem Römerplatz in Bad Dürkheim die Shows derA-cappella-Band John Beton & the five Holeblocks mit SWR3 ModeratorSebastian Müller, der auch zusammen mit Sabrina Kemmer das "SWR3Festivalradio" aus Bad Dürkheim moderierte.Jan Overhausen aus Freiburg "SWR3 Comedy Förderpreisträger" 2019Mit seinem Programm überzeugte Jan Overhausen aus Freiburg dieFachjury unter Vorsitz von Andreas Müller und gewann am 18. Mai denvierten "SWR3 Comedy Förderpreis".Ausstrahlung im SWR FernsehenFestival-Videos stehen ab sofort auf www.SWR3.de zur Verfügung. Inden kommenden Tagen werden zudem Videos auf dem SWR3 Youtube-Kanalveröffentlicht. Am 4. und 11. Juni, jeweils um 22:55 Uhr sowie am 18.und 25. Juni, jeweils um 23 Uhr werden Highlights des Festivals imSWR Fernsehen zu sehen sein.Comedy ist fest im Programm verankertBei SWR3 ist Comedy neben Musik und Information eines derwichtigsten Programmelemente. Die Welle schuf das Genre Radio-Comedyin Deutschland mit zahlreichen Kultserien. Seit 2007 ist Comedy-StarAndreas Müller auch Comedy-Chef des Programms. Noch bis zumJahresende ist er mit seiner multimedialen Comedy-Show auf Tour.Weitere Informationen unter:http://swr.li/swr3-comedy-festival-2019-resumee, www.SWR3.de/presseund www.SWR3.de, Fotos: www.ARD-Foto.dePressekontakt:Pressekontakt: Corinna Scheer, Telefon: 07221 929 22986,corinna.scheer@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell