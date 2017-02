"SWR3 Comedy Festival": Newcomer stellen sich vor (FOTO)

Baden-Baden/Bad Dürkheim (ots) -4. bis 6. Mai 2017 in Bad Dürkheim / New Comedy Bühne an dreiTagen mit zehn Künstlern / Sebastian Lehmann, Friedemann Weise, AnneVogd u. a. / Moderation: Kemal GogaDie Newcomer der Comedy-Szene präsentieren sich vom 4. bis 6. Mai2017 auf dem "SWR3 Comedy Festival" in Bad Dürkheim. Täglich stellensich ab 22:30 Uhr drei Acts dem Publikum im Dürkheimer Haus.Auftreten werden: Alain Frei, Sandra Da Vina, Friedemann Weise,Christiane Olivier, Osan Yaran, Kerstin Luhr, Sebastian Lehmann sowiedas Duo Beier & Hang. Dabei ist auch die "SWR3 ComedyFörderpreisträgerin" 2016 Anne Vogd. Moderiert werden die Shows vonKemal Goga.Comedy, Satire, Poetry-Slam und Frauen-Power Die Künstler der NewComedy Bühne räumen auf mit dem Schubladendenken - ob als Schweizer,der von den Absurditäten des modernen Lebens erzählt (Alain Frei)oder als türkischer Ossi, der Einblicke in das Leben an der GrenzeOstberlins gibt (Osan Yaran). Sie betrachten "die Welt aus der Sichtvon schräg hinten" (Friedemann Weise) und waschen schmutzige Wäschein der Satire-WG (Beier & Hang). Ob Hippie, Emo oder Breakdancer:SWR3 Hörer kennen Sebastian Lehmann bereits durch seine"Jugendkulturen" und die neue Reihe "Elternzeit". DiePoetry-Slammerin Sandra da Vina sinniert über das Erwachsenwerden unddas Erwachsengewordensein, Christiane Olivier räumt mitGeschlechterklischees auf und die Komikerin Kerstin Luhr witzeltselbstironisch über ihr Gewicht und gibt wesentliche Alltagstipps.Anne Vogd, Gewinnerin des "SWR3 Comedy Förderpreises" 2016 stellt ihrneues Programm vor."SWR3 Comedy Festival" vor Ort, im Festivalradio oder alsLivestream Die 60-minütigen Shows der New Comedy Bühne können auch ander Live-Bühne vor Ort in Bad Dürkheim und im Video-Livestream aufSWR3.de verfolgt werden. Die Shows der Newcomer sind bereits an allendrei Tagen ausverkauft. Wenige Restkarten gibt es noch für die Showsvon Guido Cantz, Onkel Fisch und Pawel Popolski unter derTickethotline: 07221 300 300, SWR3service.de und bei denReservix-Vorverkaufsstellen in Bad Dürkheim.Comedy ist fest im Programm verankertBei SWR3 ist Comedy bereits seit den 1990er Jahren neben Musik undInformation eines der wichtigsten Programmelemente. Seit 2007 istAndreas Müller Comedy-Chef von SWR3 und prägt das Programm. Er istwie das Moderatoren-Duo Zeus und Wirbitzky nicht nur im Radio zuhören, sondern auch mit eigener Show im SWR3-Land live zu erleben.Weitere Informationen auf www.SWR.de/kommunikation und www.SWR3.deFotos: www.ARD-Foto.de Pressekontakt: Corinna Scheer, Telefon: 07221929 22986, corinna.scheer@SWR.deOriginal-Content von: SWR - S?dwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell