"SWR3 Casino-Session" mit James Bay (FOTO)

Baden-Baden (ots) -am 10. Juni um 20 Uhr im Florentinersaal des Baden-Badener Casinos/ Konzertausschnitte am 11. Juni ab 19 Uhr in SWR3Bei seinem exklusiven Konzert am 10. Juni ab 20 Uhr wird James Bayunter anderem sei-nen Hit "Let it go" präsentieren, mit dem erbereits 2015 seine Fans beim "SWR3 New Pop Festival" begeisterte.Tickets für die "SWR3 Casino-Session" in Baden-Baden gab es für 100SWR3 Hörerinnen und Hörer online auf www.SWR3.de zu gewinnen.Highlights aus dem Konzert werden am 11. Juni ab 19 Uhr in SWR3gesendet.James Bay präsentiert seinen neuen SongSein gefühlvoller Rock mit Folkeinflüssen hat ihn weltweit bekanntgemacht und führte zu zahlreichen Auszeichnungen: Goldstatus inDeutschland, Grammy-Nominierungen sowie den Brit Award als besterSänger. Der junge Brite ist jedoch nicht nur als Sänger aktiv: JamesBay schreibt Songs und ist auch an der Gitarre ein Ausnahmetalent.Neben einem neuen Haarschnitt präsentierte der Sänger 2018 auch seineneue Single "Us".Regelmäßige HörerkonzerteSWR3 zählt zu den erfolgreichsten Radioprogrammen in Deutschland.Die vier Elemente Information, Service, Popmusik und Comedy bestimmendas Programm. SWR3 ist mehr als Radio, indem es alle Angebote nebenHörfunk über Web, Fernsehen oder die Sozialen Medien zugänglichmacht: regional, national und weltweit. Regelmäßig veranstaltet derRadiosender Events und Konzerte, bei denen die Hörer ihre Starshautnah erleben können.