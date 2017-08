Baden-Baden (ots) -Mit Tom Schilling, Yohanna Schwertfeger, Ulrich Matthes,Hans-Michael Rehberg, Sylvester Groth u. a. / Produktionsstart 4.September / Ausstrahlung: 26., 27., 28., 29. Dezember 2017Das Kulturradio SWR2 produziert den sprachgewaltigen Roman "Lichtim August" des US-amerikanischen Literaturnobelpreisträgers WilliamFaulkner als vierteiliges Hörspiel. Mit rund 70 Sprechern und mehrals sechs Stunden Spielzeit ist es die größte Hörspiel-Produktion desSüdwestrundfunks (SWR) in diesem Jahr. Die Aufnahmen beginnen am 4.September 2017 und dauern bis in den Oktober. In der Inszenierung vonWalter Adler, der auch die Hörspielbearbeitung vorgenommen hat,sprechen u. a. die Schauspieler Tom Schilling ("Mein Kampf", "OhBoy"), Yohanna Schwertfeger, Hans-Michael Rehberg ("Der Totmacher","Schindlers Liste"), Ulrich Matthes ("Der Untergang"), SylvesterGroth ("Der Vorleser", "Inglourious Basterds"). SWR2 sendet dasHörspiel vom 2. Weihnachtsfeiertag 2017 an hintereinander an vierAbenden.Rassismus, religiöser Fanatismus, Geschlechterkampf "Licht imAugust", Faulkners sechster Roman, gilt als virtuos, radikal undverstörend. Rassismus, religiöser Fanatismus, Geschlechterkampf,Sexualität, Arbeit, Armut, Geschichte und Krieg sind seine Themen.Die Figuren bewegen sich in der fiktiven Kleinstadt Jefferson, ineinem Sommer Anfang der 1930er Jahre. Im Zentrum steht Joe Christmas(Tom Schilling): adoptierte Waise, als Kind misshandelt, alsErwachsener 15 Jahre auf der Flucht vor sich selbst. Denn Christmas,ein Mischling oder Weißer - das lässt Faulkner offen -, hält sich füreinen "Nigger" und weiß weder, woher er kommt, noch, wohin er gehört.Am Anfang und Ende der Handlung steht als Gegenpol zu Joe Christmasdie hochschwangere und ledige Lena Grove (Yohanna Schwertfeger). Aufder Suche nach dem Vater ihres ungeborenen Kindes wandert Lena Grovewochenlang von Alabama nach Mississippi. Mit Hilfe von verschiedenenErzählperspektiven, inneren Bewusstseinsströmen, Vorgriffen undRückblenden schildert Faulkner in "Licht im August" den Menschen aufder Suche nach Identität, Vergangenheit und Zukunft.Stab und ProduktionWalter Adler (Regie und Bearbeitung), Pierre Oser (Musik), DanielSenger (Ton), Sonja Röder / N. N. (Schnitt), Ulrich Korn / SandraPasic (Besetzung), Andrea Oetzmann (Dramaturgie). Übersetzung: HelmutFrielinghaus und Susanne Höbel. Produktion: SWR 2017. CD-Edition beiHörbuch Hamburg.Pressekontakt: Oliver Kopitzke, Tel. 07221 929 23854,oliver.kopitzke@SWR.deOriginal-Content von: SWR - S?dwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell