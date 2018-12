SWR2 New Talent Elin Kolev spielt Lieblingsstücke der Romantik (FOTO)

Baden-Baden / Weingarten (ots) -Elin Kolev mit Klavierpartner Fil Liotis im "SWR2 Mittagskonzert"am 11. Dezember um 13:05 Uhr / Mitschnitt von Weingartner Musiktagen2018Mit Anfang 20 ist der Nachwuchsgeiger Elin Kolev, seit 2017 "SWR2New Talent", schon auf internationalen Bühnen präsent. Auch wenn erdie Bühne liebt, lenkt er die Aufmerksamkeit des Publikums doch ganzauf die Musik und ihre Emotion. Im Oktober 2018 spielte er zusammenmit seinem griechischen Klavierpartner Fil Liotis bei den"Weingartner Musiktagen Junger Künstler" (Landkreis Karlsruhe). DasFestival ist bekannt als Sprungbrett und Entdeckerort für jungeTalente. Auf dem Programm standen Werke von César Franck, JohannesBrahms, George Enescu und Henri Wieniawski. Das Konzert vom 13.Oktober läuft am 11. Dezember um 13:05 Uhr im "SWR2 Mittagskonzert".Neben Elin Kolev sind der Trompeter Simon Höfele sowie das "visionstring quartet" zu hören, ebenfalls Musiker des "SWR2 NewTalent"-Förderprogramms.Der vielfach ausgezeichnete Geiger Elin Kolev studiert derzeit ander Karlsruher Musikhochschule und bringt gleichzeitig seine Karriereals solistisch auftretender Virtuose wie als Kammermusikpartnervoran. Kolev über seinen Auftritt im badischen Weingarten: "AlleWerke haben gewisse klangliche Ähnlichkeiten und sind schöneBeispiele für die Musik der Romantik. Die Franck-Sonate spielte sichin der Akustik des 'Goldenen Löwen' besonders zart. Das Publikumapplaudierte nach der Polonaise von Wieniawski begeistert, sodass ichnoch zwei Zugaben spielte." Als "SWR2 New Talent" wird Kolev seit2017 drei Jahre lang mit Auftritten im Radio, bei Konzerten undFestivals gefördert. Das nächste Konzert im Rahmen seiner Förderungdurch den SWR wird ein Auftritt am 8. März bei den BruchsalerSchlosskonzerten sein.Elin Kolev1996 in Zwickau geboren, erhielt Elin Kolev seinen erstenGeigenunterricht mit fünf Jahren. Seitdem hat der Musikstudent einebeeindruckende Karriere hinter sich, u. a. mit einem Debüt in der NewYorker Carnegie Hall im Alter von zwölf Jahren. Elin Kolev hat sichbei Carolin Widmann und in Meisterkursen u. a. bei Thomas Brandis,Friedemann Eichhorn sowie in Karlsruhe bei Josef Rissin zu einemvirtuosen Konzertgeiger entwickelt. Parallel hat er erstaunlicheinternationale Podiumserfahrung gewonnen. Seit 2016 wird er von derOrpheum Stiftung gefördert, seit 2009 außerdem von derAlbert-Eckstein-Stiftung, die ihm eine Violine von Lorenzo Carcassi(Florenz) aus dem Jahre 1749 zur Verfügung stellteSendetermin "SWR2 Mittagskonzert": 11. Dezember 2018, 13:05 Uhr,auch zum Nachhören auf www.SWR2.de/musik (Aufzeichnung eines Konzertsbei den Weingartner Musiktagen Junger Künstler 2018 mit Werken vonFranck, Brahms, Enescu und Wieniawski)Pressedossier zu SWR2 New Talent sowie Radio-Beitrag über ElinKolev auf www.SWR.de/kommunikationSendetermine und Informationen unterhttp://swr.li/swr2-mittagskonzert-elin-kolev-fil-liotisKostenfreie Fotos auf www.ARD-foto.dePressekontakt: Oliver Kopitzke, Telefon: 07221 929-23854,oliver.kopitzke@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell