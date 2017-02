SWR2 New Talent Day: Gipfelstürmer machen Klassik-Programm 10. Februar 2017 / SWR Symphonieorchester live aus Stuttgart mit Janina Ruh als Solistin (FOTO)

Baden-Baden (ots) -Acht musikalische Gipfelstürmer gestalten am 10. Februar 2017erstmals einen Tag lang das Klassikprogramm in SWR2. Die jungenMusiker, die das Kulturradio mit seinem Programm "SWR2 New Talent"fördert, sind allesamt künstlerische Persönlichkeiten, musikalischund technisch brillant und im besten Sinne eigenwillig. SWR2 fördertdie Klassiktalente drei Jahre lang mit Sendungen und Aufnahmen imProduktionsstudio, mit Auftritten bei den renommierten Konzertreihendes Senders und als Solisten des SWR Symphonieorchesters.Alle SWR2 New Talents live oder in Konzertmitschnitten Am erstenSWR2 New Talent Day machen die New Talents nicht nur dasMusikprogramm: Sie erzählen, wer und was sie am meisten geprägt unddas musikalische Feuer in ihnen entfacht hat, wofür sie brennen undwie ihr musikalischer Alltag aussieht. Und natürlich sind alle NewTalents live und in Mitschnitten von Konzertreihen des SWR zu hören:Der Pianist Alexej Gorlatch und die Opernsängerin Hanna-ElisabethMüller gehören inzwischen zu den "Ehemaligen" und machen auf denKonzert- und Opernbühnen der Welt Karriere. Die Cellistin Janina Ruhstudiert "nebenher" Gesang und wird im "SWR2 Abendkonzert" live mitdem SWR Symphonieorchester spielen. Jakob Encke, Daniel Stoll, SanderStuart und Leonard Disselhorst vom "vision string quartet" haben imNovember 2016 beim Concours de Genève sämtliche Preise gewonnen, diees bei diesem renommierten Wettbewerb zu gewinnen gibt. Der TrompeterSimon Höfele ist Gewinner des Deutschen Musikwettbewerbs 2016. DasMusikmagazin "SWR2 Cluster" präsentiert bereits ab 6. Februar täglichein SWR2 New Talent im musikalischen Interview (bis 10.2., jeweils ab15:05 Uhr).Sendungen"SWR2 New Talent Day" mit Alexej Gorlatch (Klavier), Simon Höfele(Trompete), Hanna-Elisabeth Müller (Sopran), Janina Ruh (Cello undSopran), "vision string quartet" (Streichquartett) SWR2 TreffpunktKlassik, 10:30 Uhr: Lieblings-CDs: Daniel Stoll vom "vision stringquartet" im Gespräch mit Jörg Lengersdorf SWR2 Mittagskonzert, 13:05Uhr: SWR2 New Talents in SWR eigenen Konzertmitschnitten SWR2Cluster, 15:05 Uhr: Wie fördern Europas Rundfunkanstalten jungeMusiker? SWR2 Abendkonzert, 20:03 Uhr, Live aus der StuttgarterLiederhalle: Preisträgerkonzert des SWR Symphonieorchesters, u. a.mit der Cellistin Janina RuhPressefotos zum Download: www.ARD-Foto.de / Pressedossier aufwww.SWR.de/kommunikation Pressemappe zum Download:www.SWR.de/kommunikation Pressekontakt: Oliver Kopitzke, Tel. 07221929 23854, E-Mail: oliver.kopitzke@SWR.deOriginal-Content von: SWR - S?dwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell