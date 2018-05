Baden-Baden (ots) -"Ich finde diese Kunstform wahnsinnig aufregend. Für mich ist dasso selbstverständlich, es ist ein Alltag für mich. Und ich möchtediese Leidenschaft und Begeisterung meinem Publikum vermitteln", sagtStar-Bariton Thomas Hampson über seine Beziehung zum Lied. Hampsonpräsentiert ab dem 18. Juni eine zehnteilige Sendereihe mit dem Titel"Das Lied als Spiegel seiner Zeit" in SWR2. Als Moderator erkundet erin der "SWR2 Musikstunde" um 9:05 Uhr die Geschichte des Lieds ausSicht seiner Komponisten und Dichter, ausgehend vom späten 18.Jahrhundert bis in die Gegenwart. Denn der gefeierte Opernsänger hatsich zeitlebens mit dem Lied beschäftigt und Liederabende stehen nachwie vor auf seinem Terminkalender. Den Auftakt macht die Folge "Die89er: 1789, 1889 und 1989".Lieder liefern den Schlüssel zur Kulturgeschichte In ihrergenialen Verbindung von Dichtung und Musik liefern Lieder denSchlüssel zur Kulturgeschichte. Lieder sind Zeitreisende, in ihnenfließen Vergangenheit und Gegenwart zusammen. Das, wovon sieerzählen, spiegelt den Lauf der Welt. Mit seinem charmanten undunwiderstehlichen Akzent begleitet Thomas Hampson die Hörerinnen undHörer durch zehn Folgen der "SWR2 Musikstunde". Vorlage für diesesaußergewöhnliche Projekt ist eine mehrteilige Radioreihe, die Hampsonin den USA produziert hat: "Song - Mirror of the World". Dieeinzelnen Folgen dieser spannenden Liederreise durch die Jahrhundertewerden nach der Ausstrahlung jeweils eine Woche im Internet abrufbarsein (www.SWR2.de/musikstunde)."Werkstatt-Besuch": Blick hinter die Kulissen der Produktion Ineinem "Werkstatt-Besuch" der "Musikstunde" am Samstag, den 23. Juni,ebenfalls ab 9:05 Uhr, wirft die SWR2-Redakteurin Bettina Winklereinen Blick hinter die Kulissen der Produktion, stellt den Sänger undseine 2003 gegründete "Hampsong Foundation" vor und lässt ihn alsLiedinterpreten zu Wort kommen."SWR2 Musikstunde: Das Lied als Spiegel seiner Zeit" 18.-22. Juni2018, Folge 1-5, 9:05 bis 10 Uhr 25.-29. Juni 2018, Folge 6-10, 9:05bis 10 UhrPressefotos von Thomas Hampson im Hörfunkstudio zum Herunterladen:www.ARD-Foto.de Folge 1-5 vorab zum Vorhören für akkreditierteJournalisten auf www.presseportal.SWR.de Pressekontakt: OliverKopitzke, Tel. 07221 929 23854, oliver.kopitzke@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell