Baden-Baden (ots) -Großstadtroman von Dos Passos als sechsstündiges Radio-Event / 3. November 2019,18:05 bis 24 Uhr in SWR2 / Drei Monate zum Nachhören in der SWR2-AppMit der Neuübersetzung des 1925 veröffentlichten Großstadtromans "ManhattanTransfer" von John Dos Passos wurde vor drei Jahren ein moderner Klassiker derWeltliteratur wiederentdeckt. Die Kritiker feierten damals sowohl die von derSWR Hörspielredaktion angeregte Neuübersetzung, die im Rowohlt Verlag erschienenist, als auch die dreiteilige Hörspielfassung von Südwestrundfunk undDeutschlandfunk. Jetzt bringt SWR2 am Sonntag, 3. November 2019, den nochunveröffentlichten Director's Cut des Hörspiels ins Radio und aufs Smartphone.Mit Stefan Konarske, Maren Eggert, Max von Pufendorf, Ulrich Noethen, AndreasPietschmann, Milan Peschel, Dörte Lyssewski und Sophie Rois ist einStar-Ensemble zu hören. Die insgesamt 340 Minuten lange Fassung läuft ab 18:05Uhr an einem Stück im Radio. Sie ist zudem ab 3. November drei Monate zumNachhören in der SWR2 App verfügbar. Für die Ausstrahlung in SWR2 entfallen dieRadionachrichten.Großstadtschicksale rund um technischen Fortschritt, Freizügigkeit und Macht DerRoman schildert die Geschichte von New York City zu Beginn des 20. Jahrhunderts.Dos Passos erzählt in Zeitsprüngen und über die Jahre hinweg von technischemFortschritt, dem Kampf um sexuelle Freizügigkeit und Frauenrechte, Geld undpolitischer Macht, den Verlockungen der Broadway-Unterhaltungsindustrie und vonder Scheinheiligkeit der Prohibitionszeit.Eine der aufwändigsten Hörspielproduktionen des SWR "Leonhard Koppelmanninszeniert John Dos Passos' 'Manhattan Transfer' als stimmigeGroßstadtsymphonie. Ein solch großartiges Hörspiel haben wir lange nichtgehört," schrieb die Frankfurter Allgemeine Zeitung über die Ursendung. Mit 50Sprecher*innen und einem eigens komponierten Sound ist "Manhattan Transfer" eineder aufwändigsten Hörspielproduktionen des SWR. Für die Bearbeitung waren derrenommierte Hörspielregisseur Leonhard Koppelmann und Hermann Kretzschmar(Ensemble Modern) verantwortlich. Kretzschmar schuf auch die Komposition.Im Radio: 3. November 2019, 18:05 Uhr, SWR2 In der SWR2 App: ab 3. November dreiMonate zum NachhörenRechtefreie Pressefotos zum Download: www.ARD-Foto.de Informationen, kostenlosesBildmaterial und weiterführende Links unterhttp://swr.li/swr2-hoerspiel-manhattan-transferPressekontakt: Oliver Kopitzke, Tel. 07221 929 23854, oliver.kopitzke@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell