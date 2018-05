Baden-Baden/München (ots) -Verleihung am 3. Mai 2018 / Wiederholung des Gewinnerstücks am 22.JuniDer Berliner Hörfunkjournalist Thilo Schmidt erhält für sein SWR2Feature "Grundgesetz Artikel 5, Satz 1. Rechtspopulismus undPressefreiheit" den ersten Preis des "Wettbewerbs zum Tag derPressefreiheit". Die Auszeichnung wird vom BayerischenJournalistenverband vergeben und ist mit 1.000 Euro dotiert. Schmidthat für sein Radiostück eine Pegida-Versammlung in Dresden beobachtetund erlebte hautnah, wie die Arbeit von Journalistinnen undJournalisten durch verbale und gewalttätige Übergriffe behindertwird. Das Feature war am 3. Mai 2017 im Kulturradio SWR2 zu hören undwird am 22. Juni 2018 um 10:05 Uhr wiederholt. Die Verleihung findetheute (Donnerstag, 3. Mai) in München statt."Von beeindruckender Authentizität" Die Jury schreibt in ihrerBegründung u. a.: "Atmosphärisch dicht, von beeindruckenderAuthentizität. Thilo Schmidt hat die Gefährdung des Artikel 5Grundgesetz auf emotional ergreifende Weise umgesetzt. Man will demAutor zur Seite springen, um mit ihm gemeinsam - oder auch gegenandere - für diesen Wert, für diese Überzeugung einzutreten. Selbstdas Aggressionspotential wächst beim Zuhören. Ein ausgezeichneterBeitrag für die Sache der Pressefreiheit." Thilo Schmidt, Jahrgang1976, studierte Politikwissenschaften in Berlin und ist seit 2004 alsfreier Journalist und Autor vor allem für öffentlich-rechtlicheHörfunksender tätig. Die Regie des Beitrags hatte Günter Maurer. DieRedaktion lag bei Karin Hutzler.Sendetermin und DownloadSWR2, Freitag, 22. Juni 2018, 10:05 Uhr: "Grundgesetz Artikel 5,Satz 1. Rechtspopulismus und Pressefreiheit". Von Thilo Schmidt.Audio und Manuskript stehen nach der Ausstrahlung auch zumHerunterladen zur Verfügung: www.SWR2.de/tandemPressefoto des Preisträgers zum Download: www.ARD-Foto.dePressekontakt:Oliver Kopitzke, Tel. 07221 929 23854, oliver.kopitzke@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell