SWR1 Online-Weintour / Genuss ganz nah: Die Weintour mit Werner Eckert am Sonntag, 17. Mai 2020, ab 18:00 Uhr auf SWR1.de (FOTO)

Mainz (ots) - Mit Freunden durch die Natur zu gehen und bei einem Picknick die ersten warmen Sonnenstrahlen zu genießen - Corona macht es unmöglich. Auch die SWR1 Weintour mit einer 30-köpfigen Hörer*innen-Gruppe fällt aus. Aber Not macht erfinderisch: Weinmann Werner Eckert lädt daher kurzerhand zu einer virtuellen Weinprobe. Er trifft sich online mit drei Winzern und zehn ausgesuchten SWR1 Hörer*innen, die in ihren Wohnzimmern teilnehmen und - ganz wichtig - den Wein auch wirklich verkosten können: "Genuss ganz nah: Die Weintour" 2020.Drei Weingüter aus Rheinland-Pfalz öffnen für die SWR1-Veranstaltung ihre Vinothek: das Weingut Hain von der Mosel, das Weingut Forster von der Nahe und das Weingut Spies aus Rheinhessen. Die Spitzenwinzer präsentieren in der Videokonferenz ihre besten Rieslinge und andere Topweine. Der Riesling erlebt derzeit eine Renaissance. Gerade rheinland-pfälzische Tropfen sind weltweit gefragt.Wer Sonntagabend mit Werner Eckert Weine probieren möchte, kann sich von heute an auf SWR1.de bewerben. Mit etwas Glück zählt man zu den zehn Teilnehmenden, die rechtzeitig vor der virtuellen Weinprobe ein Probierpaket und den Online-Link erhalten.Alle anderen Interessierten können die Weinprobe im Livestream auf SWR1.de verfolgen.Streaming-Tipp"SWR1 Genuss ganz nah - Die Weintour" virtuell am Sonntag, 17. Mai 2020 Beginn: 18:00 Uhr (bis ca 20:00 Uhr) Livestream auf SWR1.deFotos über ARD-Foto.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7169/4594035 OTS: SWR - SüdwestrundfunkOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell