SWR1 Hits und Storys 2.0 / Neues Radioformat am Sonntagnachmittag / Geschichten hinter berühmten Popsongs ab 25. August in SWR1 Rheinland-Pfalz (FOTO)

Mainz (ots) -Wer ist eigentlich diese Maggie May im Hit von Rod Stewart? Wenmeint Sting mit Roxanne und warum singt Tanita Tikaram davon, dassalle guten Kinder Wanderschuhe haben? Tiefe Einblicke in die "GrößtenHits aller Zeiten" gewähren SWR1-Musikchef Bernd Rosinus undModeratorin Andrea Ballschuh künftig an einem Sonntagnachmittag imMonat im neuen Radioformat "Hits und Storys" (ab 25. August, 13:00Uhr bis 17:00 Uhr, SWR1 Rheinland-Pfalz).Geschichten aus der Welt der Pop-Legenden Die skurrilen, manchmalwitzigen, manchmal erschütternden Geschichten aus der Welt der Starsder Pop- und Rockmusik erzählt SWR1 Rheinland-Pfalz seit fünf Jahrenin der Reihe "Hits und Storys" im Radio und auf den Bühnen inRheinland-Pfalz. Die Band "Pop History" um Peter Kühn spielt dabeidie größten Hits aller Zeiten live.Neues "Hits-und-Storys"-TeamAuch Bernd Rosinus und Andrea Ballschuh gehen ab Januar 2020 aufTour und präsentieren in Städten in Rheinland-Pfalz Geschichtenhinter den großen Hits. Bislang hat SWR1-Musikexperte Werner Köhler"Hits und Storys" erzählt. Er geht allerdings Anfang 2020 inRuhestand.Mehr darüber und über die größten Hits aller Zeiten unter SWR1.de.Dort findet man in Kürze auch den jüngsten SWR1-Flashmob zurEinstimmung auf die "Hitparade" im September.https://www.swr.de/swr1/rp/Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Linksunter: http://swr.li/swr1-hits-und-storys-2019Pressekontakt: Inken Ebenau, Tel.: 06131 / 929 32254,inken-duerten.ebenau@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell