SWM Jahresabschluss 2017: Operatives Ergebnis deutlich gestiegen; klassisches Kerngeschäft bleibt unter Druck; Konzernergebnis nach Steuern von 875 Millionen Euro durch Sondereffekte

München (ots) - Der Jahresabschluss des SWM Konzerns für 2017liegt nun - vorbehaltlich der Zustimmung durch Aufsichtsrat undGesellschafter - vor. Die SWM schließen das Geschäftsjahr 2017 sehrpositiv ab und sehen damit ihre Strategie der letzten Jahre vollbestätigt.Umsatz und EBIT gestiegenDer Umsatz des SWM Konzerns hat sich von 6,3 Milliarden Euro 2016auf 7,2 Milliarden Euro in 2017 erhöht. Der EBIT, das operativeErgebnis im laufenden Geschäft, konnte erneut gesteigert werden: umknapp 19 Prozent auf 615 Millionen Euro (2016: 518 Millionen) - dasist der beste EBIT in der Geschichte der SWM. Zu den Steigerungenhaben hauptsächlich die erneuerbaren Energien beigetragen, die damitihre erfreuliche Entwicklung fortsetzten und sich als große Stützedes operativen Gewinns stabilisierten.Dr. Florian Bieberbach, der Vorsitzende der SWM Geschäftsführung:"Wir haben die Energiewende von Anfang an nicht nur politischunterstützt, sondern auch als große geschäftliche Chance begriffen.Dieser frühe und entschlossene Einstieg in die Erneuerbaren zahltsich voll aus. Das motiviert uns, weiterhin stark in Zukunftsthemenrund um Dekarbonisierung, Digitalisierung, neue Mobilitätslösungenund Lebensqualität für München zu investieren. Diese Investitionenwerden die künftigen Gewinne sicherstellen."Auch wenn die Gesamtentwicklung sehr positiv ist: Dastraditionelle Kerngeschäft der SWM, Versorgungsnetze, konventionelleErzeugung, Energievertrieb, Mobilität und öffentliche Bäder, bleibtweiter unter Druck. Hier ist das Ergebnis noch auf befriedigendemNiveau, aber rückläufig. Das Ergebnisverbesserungsprogramm SWM22 wirddaher 2018 konsequent fortgesetzt.Der Konzerngewinn nach Steuern beträgt 875 Millionen Euro.Verantwortlich hierfür sind vor allem außergewöhnliche Einmaleffekte:Die Rückerstattung der Kernbrennstoffsteuer (1) sowie stark positiveWertberichtigungen bei der Erdgasexploration und -Produktion (2).Ohne diese Sondereffekte läge der Gewinn bei rund 275 Millionen Euro.An die Landeshauptstadt München werden vom MutterunternehmenStadtwerke München GmbH wie vertraglich vereinbart 100 Millionen Euroin den städtischen Haushalt ausgeschüttet. Zusammen mit Gewerbesteuerund Konzessionsabgaben fließen rund 320 Millionen Euro von den SWM andie Landeshauptstadt.Gute Leistungen für zufriedene KundenDie Kunden der SWM schätzen ihr kommunales Unternehmen, wie deraktuelle BDEW-Kundenfokus Haushaltskunden vom Herbst 2017 belegt. Beidieser Studie, die das Marktforschungsinstitut prolytics im Auftragdes Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft durchgeführthat, nehmen die SWM unter den 27 teilnehmendenEnergieversorgungsunternehmen eine Spitzenstellung bei derKundenzufriedenheit und vielen weiteren abgefragten Kategorien ein.Erklärtes Ziel der SWM bei den Preisen für ihre Privatkunden istes, zu den günstigsten Grundversorgern in den zehn größten deutschenStädten zu gehören. Das ist den SWM im Geschäftsjahr 2017 erneutgelungen. Die Gesamtkosten für Strom, Erdgas und Trinkwasser warenhier immer mit am niedrigsten. Und das, obwohl München ansonsten infast allen Bereichen die mit Abstand teuerste Stadt Deutschlands ist,wie bei Mieten und Immobilienpreisen.Hohe Investitionen in die Zukunft MünchensDie Investitionen lagen mit 800 Millionen Euro im Jahr 2017weiterhin auf einem hohen Niveau. Die Investitionstätigkeit betrifftalle Unternehmensbereiche, von den erneuerbaren Energien über dieEnergie- und Wassernetze bis hin zu Mobilität (U-Bahn- und Tramzüge,Busse, Verkehrsinfrastruktur und Elektromobilität), Telekommunikation(Glasfasernetz) und Bädern.Wesentliche Kennzahlen 2017 2016Umsatz 7,2 Mrd. EUR 6,3 Mrd. EUREBIT 615 Mio. EUR 518 Mio. EUREBITDA 1,13 Mrd.EUR 936 Mio. EURGewinn nach Steuern 875 Mio. EUR -164 Mio. EURInvestitionen 800 Mio. EUR 1,19 Mrd. EUREigenkapital 5,5 Mrd. EUR 4,7 Mrd. EUREigenkapitalquote 51,6% 44,5%AusblickFür die nächsten Jahre ist in den Bereichen Energieversorgung,Mobilität und Telekommunikation weiterhin mit einem schwierigenMarktumfeld zu rechnen. Für die SWM bedeutet dies, dass sie sich auchkünftig in einem Spannungsfeld von rückläufigem Ergebnis imklassischen Kerngeschäft und einem hohen Kapitalbedarf fürZukunftsinvestitionen bewegen werden. Die bereits eingeleitetenMaßnahmen zur Ergebnisverbesserung und strategischenWeiterentwicklung werden daher weiter konsequent umgesetzt. Gerade imBereich Mobilität stehen hohe Investitionen in den Ausbau und dieModernisierung der Infrastruktur (z. B. Umbau und ErweiterungU-Bahnhof Sendlinger Tor) sowie der Fahrzeugflotte an. Zudem wird dasAngebot aufgrund des stetigen Wachstums der Stadt Münchenausgeweitet. Die Sanierung der Olympia-Schwimmhalle wird fortgesetzt.Im Rahmen der Ausbauoffensive Erneuerbare Energien setzen die SWMneue Projekte im Strom- und Wärmebereich um, wie die Geothermieanlageam Standort Heizkraftwerk Süd. In der Innenstadt bauen sie dieumweltschonende Fernkälteversorgung aus. Das flächendeckendeGlasfasernetz wird in weiteren Stadteilen ausgebaut. Mit all diesenInvestitionen leisten die SWM einen wichtigen Beitrag für eine auchin Zukunft lebenswerte, leistungsfähige und ökologisch vorbildlicheStadt.In Summe ist aus heutiger Sicht davon auszugehen, dass die SWM inden kommenden Jahren weiter einen stabilen EBIT erwirtschaften. Eswerden auch weiterhin positive Konzernergebnisse nach Steuernerwartet, allerdings nicht mehr auf dem wegen Sondereffektenaußergewöhnlich hohen Niveau von 2017.(1) Im Juni 2017 hat das Bundesverfassungsgericht entschieden,dass die Kernbrennstoffsteuer, die von den Betreibern vonKernkraftwerken in den Jahren 2011 bis 2016 erhoben worden war,verfassungswidrig ist und zurückbezahlt werden muss.(2) Um die Versorgung Münchens mit Erdgas langfristig zu sichern,engagieren sich die SWM in der Erdgasförderung. Dies geschah bisherüber die Bayerngas Norge. Um dieses Geschäft erfolgreichweiterzuentwickeln, haben die SWM mit dem größten britischenVersorger, Centrica / British Gas, ein Joint Venture gegründet, dieSpirit Energy. In dieser haben beide ihr Erdgas- undErdöl-Upstream-Geschäft zusammengeführt. Aus der Entkonsolidierungder Bayerngas Norge und der Neubewertung der eingebrachten SWMAnteile resultieren erhebliche positive Wertberichtigungen in der SWMBilanz.