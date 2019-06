SWM Chef Dr. Florian Bieberbach zum CEDEC-Präsidenten gewählt

München (ots) - Dr. Florian Bieberbach, Vorsitzender derGeschäftsführung der Stadtwerke München, ist heute in Berlineinstimmig zum neuen Präsidenten der Federation of Local EnergyCompanies (CEDEC) gewählt worden. Er folgt Andreas Feicht nach, dersein Amt aufgrund seiner neuen Tätigkeit als Staatssekretär imBundesministerium für Wirtschaft und Energie aufgegeben hat.Die CEDEC vertritt die Interessen von 1.500 lokalen und regionalenEnergieversorgern auf europäischer Ebene. Die mehrheitlichöffentlichen Mitgliedsunternehmen stammen aus zehn europäischenLändern - Deutschland, Frankreich, Österreich, Niederlande,Bulgarien, Italien, Belgien, Norwegen, Schweden und Schweiz. Sieversorgen rund 85 Millionen Menschen mit Strom und Erdgas und habenmehr als 350.000 Beschäftigte. Die Unternehmen sind in der gesamtenEnergiewirtschaft aktiv, wie dezentrale Energieerzeugung auserneuerbaren Energien oder Kraft-Wärme-Kopplung, Verteilnetz- undZählerbetrieb sowie Handel und Vertrieb.Durch den fortschreitenden Ausbau der erneuerbaren Energien inEuropa und die ambitionierten Klimaschutzziele kommt denCEDEC-Mitgliedern vor Ort eine immer wichtigere Rolle zu. Das hatauch die EU erkannt. In Brüssel werden vermehrt Regelungenbeschlossen, die direkte Auswirkungen auf die lokalen und regionalenEnergieversorger haben. In den Meinungsbildungsprozess mitEU-Institutionen, Verbänden und der Politik bringt sich die CEDECaktiv ein. Ihr Präsident ist der Ansprechpartner und das Sprachrohrfür alle Belange der mehrheitlich öffentlichenEnergieversorgungsunternehmen, die vor Ort im Sinne derDaseinsvorsorge und der Nachhaltigkeit arbeiten.Pressekontakt:SWM Pressesprecherin Bettina Heß, 089/2361-5042, presse@swm.deOriginal-Content von: Stadtwerke München, übermittelt durch news aktuell