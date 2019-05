SWM AG: Auf Goldreserven sollte jeder zurückgreifen können

Finanztrends Video zu Goldpreis



Vaduz, Lichtenstein (ots) - Wer braucht heute noch Goldreserven?Ein Relikt aus alten Zeiten das längst ausgedient hat. Stimmt daswirklich? Als es noch den sogenannten Goldstandard gab, hattenZentralbanken die Aufgabe Goldreserven in dem Umfang zu halten, wiees zur Deckung von Einlösungsverpflichtungen aus Banknotenerforderlich war. Gegen Ende des Zweiten Weltkrieges einigte man sichauf das Bretton-Woods-System. Es basierte auf einer direkten Bindungder Wechselkurse aller teilnehmenden Länder an den US-Dollar und aufeiner Umtauschbarkeit der Währungen in Gold. Der US-Dollar sollte alsAnkerwährung für alle anderen Währungen dienen. Im Gegenzugverpflichtete sich die US-Notenbank, Gold in unbegrenzten Mengengegen Dollars zu kaufen und zu verkaufen, und zwar zum festgesetztenGoldpreis von 35 Dollar je Unze. Doch das Versprechen auf dieEintauschbarkeit konnte nicht gehalten werden. Im Ausland sammeltensich Dollarbestände an, die weit größer waren als dieUS-Goldreserven. Es wäre unmöglich gewesen, alle Dollars zumfestgelegten Preis gegen Gold einzutauschen. Der damaligeUS-Präsident stoppte im August 1971 die Konvertibilität des Dollarsin Gold ("Nixon-Schock"). 1976 empfahl der InternationaleWährungsfonds (IWF) seinen Mitgliedern, die Goldbindung der Währungenaufzuheben, wodurch sie zur sogenannten Fiatwährung wurden -Währungenohne inneren Wert. Papiergeld, das nur durch den Glauben der Menschendaran sein materielles Äquivalent erhält. Wie sehr dieser Glaubeerschüttert ist, sieht man daran, dass man für eine Unze Gold statt35 US-Dollar heute fast 1.300 Dollar zahlen muss. Und auch daran,dass sich die Welt zunehmend vom US-Dollar abwendet. AufstrebendeLänder organisieren den Handel immer stärker in ihrenRegionalwährungen, unter Ausschluss des Dollar. Viele Zentralbanken,darunter die russische und chinesische, stocken seit 2008 ihreGoldreserven wieder massiv auf. 2018 kauften die Notenbanken so vielGold wie seit 70 Jahren nicht. Auch die deutsche Bundesbankverzeichnet in den letzten Jahren mehr Zu- als Verkäufe von Gold.Gold ist als Zahlungsmittel international akzeptiert und gilt alseine Art Alternativwährung. Daher sollte das Edelmetall auch inkeinem privaten Portfolio fehlen.Die Firma SWM AG ist Experte auf dem Gebiet Gold und Edelmetallealler Art. Das Unternehmen mit Sitz in Vaduz betreut für Groß- undKleinanleger wertbeständige Depots oder gezielte Einzelanlagen."Strategic Eternal Value" ist das gemanagte Edelmetall-Rohstoffdepot,das sich durch Transparenz, hohe Sicherheit und Flexibilitätauszeichnet. Die Profis der SWM AG investieren in physisches Gold,Silber, Platin und Palladium. Die Zusammensetzung derEdelmetallbestände ist individuell und basiert neben derBerücksichtigung der jeweiligen Kundenwünsche, auf intensivenMarktanalysen. Die Kunden profitieren von allen Vorteilen einesinstitutionellen Anlegers, da der Ankauf zu Kilopreisen erfolgt. DieEdelmetallkontingente werden in einem Hochsicherheitstrakt einesZollfreilagers bei Zürich eingelagert. Gegenüber herkömmlichenGeldanlagen genießen die Investoren in der Regel Steuerfreiheit.Keine Abgeltungssteuer und keine Mehrwertsteuer. SWM-VerwaltungsratRudolf Döring dazu: " Ein solider Goldvorrat ist ein exzellenterSchutz gegen inflationäre Entwicklungen, gegen Kursverluste oderNiedrigzinsen."Mittlerweile raten selbst Banken einen gewissen Vermögensanteilzur Werterhaltung in Gold anzulegen. Auch wenn der Goldpreisschwankt, so kann physisches Gold doch niemals wertlos werden, gebendie Experten der SWM AG zu bedenken. Sie empfehlen eine Anlage inphysische Edelmetalle, um sich vor der fortschreitenden Entwertungdes Geldes zu schützen und um im Notfall auf seine persönlichenGoldreserven zurückgreifen zu können.Pressekontakt:SWM AGRudolf Döringservice@sev.liwww.sev.li/Altenbach 1FL 9490 VaduzFürstentum LiechtensteinOriginal-Content von: SWM AG, übermittelt durch news aktuell