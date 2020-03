SV Sandhausen-Profis für die NAKO Gesundheitsstudie

Heidelberg, Sandhausen (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der NAKOGesundheitsstudie und des Sportvereins 1916 SandhausenAuch der Sportverein Sandhausen 1916 e.V. (SVS) unterstützt als Botschafter dasAnliegen der NAKO Gesundheitsstudie (NAKO). Mit Gerrit Nauber, Aziz Bouhaddouzund Aleksandr Zhirov haben sich nun drei Spieler aus dem Fußball-Profikader desSVS für Untersuchungen zur Verfügung gestellt, mit denen die Studie arbeitet.Stellvertretend für die ganze Mannschaft unterzogen sich die drei Profis Tests,die einerseits die Feinmotorik und andererseits die Greifkraft in den Händenanalysieren. Die Aktion fand im BWT-Stadium Stadion am Hardtwald statt (zu sehenist sie auf dem YouTube-Kanal des SVS und unter nako.de).Das Ziel dieser und weiterer Tests der NAKO Gesundheitsstudie ist es, chronischeErkrankungen, wie zum Beispiel Krebs, Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen,Rheuma, Infektionen und Depression, genauer zu erforschen, um Prävention,Früherkennung und Behandlung dieser in der Bevölkerung weit verbreitetenKrankheiten zu verbessern. So weisen etwa aktuelle Erkenntnisse darauf hin, dasseine niedrige Handgreifkraft ein erhöhtes Risiko für viele chronischeErkrankungen darstellt, darunter Herzkreislauferkrankungen oder Krebs.Über das Engagement des SV Sandhausen zugunsten der NAKO äußert sich GerritNauber folgendermaßen: "Als Leistungssportler stehen wir stark im Fokus derÖffentlichkeit. Dies bietet uns die Chance, unsere Bekanntheit für nachhaltigeProjekte einzusetzen." Mit Nachdruck betont er: "Die NAKO Studie forschtintensiv für eine gesündere Zukunft. Dieses Vorhaben unterstütze ich bewusst,nicht nur weil mir als aktiver Sportler meine Gesundheit wichtig ist, sondernweil die Gesundheit für alle Menschen das wichtigste Gut ist."Seit 2014 läuft die NAKO Studie, die derzeit größte bevölkerungsbasierte,multizentrische Langzeitstudie in Deutschland. Zum zweiten Mal lassen sich dieaus den Melderegistern gezogenen Männer und Frauen im Alter zwischen 20 und 69Jahren bundesweit in 18 Studienzentren medizinisch untersuchen und nach ihrenLebensumständen befragen. Die NAKO wird vom Bundesministerium für Bildung undForschung, den beteiligten Ländern und der Helmholtz-Gemeinschaft gefördert.205.000 Personen haben bisher an der NAKO Studie teilgenommen, darunter 30.000an der zusätzlichen einstündigen MRT-Ganzkörperuntersuchung. Zurzeit werden dieTeilnehmerinnen und Teilnehmer zur Folgeuntersuchung eingeladen. Bislang habensich über 28.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer wieder beteiligt.Hintergrund NAKO Gesundheitsstudie:Die NAKO Gesundheitsstudie ist ein gemeinsames Projekt von 27 Institutionen -Universitäten, Helmholtz-Zentren, Leibniz-Instituten sowie anderen Institutionen- die sich im NAKO e.V. zusammengeschlossen haben, um gemeinsam die bislanggrößte bevölkerungsbasierte, prospektive Langzeitstudie in Deutschlanddurchzuführen.Seit 2014 werden in der NAKO Gesundheitsstudie zufällig aus den Melderegisterngezogene Männer und Frauen zwischen 20 und 69 Jahren bundesweit in 18Studienzentren medizinisch untersucht und nach ihren Lebensumständen befragt.Ziel ist es, chronische Erkrankungen, wie zum Beispiel Krebs, Diabetes,Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Rheuma, Infektionen und Depression genauer zuerforschen, um Prävention, Früherkennung und Behandlung dieser in derBevölkerung weit verbreiteten Krankheiten zu verbessern. Das multizentrischeProjekt wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, den beteiligtenLändern und der Helmholtz-Gemeinschaft gefördert. 205.000 Personen haben an derNAKO Studie teilgenommen, davon 30.000 an der zusätzlichen einstündigenMRT-Ganzkörperuntersuchung. Zurzeit werden die Teilnehmer*innen zurFolgeuntersuchung eingeladen. Bislang haben sich über 28.000 Teilnehmer*innenwieder beteiligt.Weitere Informationen unter http://www.nako.dePressekontakt:NAKO GesundheitsstudieGlorianna Bisognin-NechwatalTel.: +49 6221-426 2061presse@nako.de http://www.nako.deSV SandhausenMarkus BeerTel.: +49 (0) 6224 - 827 900-102markus.beer@svs1916.de http://www.svs1916.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/116584/4544897OTS: NAKO GesundheitsstudieOriginal-Content von: NAKO Gesundheitsstudie, übermittelt durch news aktuell