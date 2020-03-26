Erweiterte Funktionen
SVENSKA HDLSBKN B SK1,4. - SVHG/SVHH: DIVIDEND INFORMATION - 26.03.2020 - 6
26.03.20 08:48
Xetra Newsboard
FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 26.03.2020 NICHT EX DIVIDENDE GEHANDELT. AUS TECHNISCHEN GRUENDEN WIRD DER EX-INDIKATOR JEDOCHE LEIDER ANGEZEIGT. WIR BITTEN UM IHR VERSTAENDNIS. THE EX-DIVIDEND DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL NOT BE 26.03.2020. DUE TO TECHNICAL REASSONS THE EX-INDICATOR WILL BE DISPLAYED. WE KINDLY ASK YOU FOR YOUR UNDERSTANDING. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST SVHG XFRA SE0007100607 SVENSKA HDLSBKN B SK1,433 0.502 EUR SVHH XFRA SE0007100599 SVENSKA HDLSBKN A SK1,433 0.502 EUR
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|8,24 €
|8,26 €
|-0,02 €
|-0,24%
|26.03./09:55
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|SE0007100607
|A14S61
|10,96 €
|7,29 €
Werte im Artikel
8,24
-0,24%
7,61
-1,14%
= Realtime
Aktuell
Meistgelesene Artikel
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.