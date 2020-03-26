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SVENSKA HDLSBKN B SK1,4. - SVHG/SVHH: DIVIDEND INFORMATION - 26.03.2020 - 6




26.03.20 08:48
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FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 26.03.2020 NICHT EX DIVIDENDE GEHANDELT. AUS TECHNISCHEN GRUENDEN WIRD DER EX-INDIKATOR JEDOCHE LEIDER ANGEZEIGT. WIR BITTEN UM IHR VERSTAENDNIS. THE EX-DIVIDEND DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL NOT BE 26.03.2020. DUE TO TECHNICAL REASSONS THE EX-INDICATOR WILL BE DISPLAYED. WE KINDLY ASK YOU FOR YOUR UNDERSTANDING. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST SVHG XFRA SE0007100607 SVENSKA HDLSBKN B SK1,433 0.502 EUR SVHH XFRA SE0007100599 SVENSKA HDLSBKN A SK1,433 0.502 EUR

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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
8,24 € 8,26 € -0,02 € -0,24% 26.03./09:55
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
SE0007100607 A14S61 10,96 € 7,29 €
Werte im Artikel
8,24 minus
-0,24%
7,61 minus
-1,14%
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
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