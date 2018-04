SUVs sorgen bei Volkswagen für Absatzsprung in USA

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

HERNDON (dpa-AFX) - Die Kernmarke VW des Volkswagen -Konzerns hat im vergangenen Monat beim Absatz auf dem US-Markt einen Satz nach oben gemacht.



Im März verkaufte VW 32 548 Autos und damit 17,8 Prozent mehr als im Vorjahresmonat, wie das Unternehmen am US-Sitz in Herndon (Virginia) am Dienstag mitteilte. Im bisherigen Jahr steht damit ein Plus von 10 Prozent zu Buche. Verantwortlich für das starke Plus waren wie im Monat zuvor erneut die SUVs. Vom neuen Modell des Tiguan und vom neuen Atlas wurde VW zusammen mehr als 14 000 Autos los. Beide Modelle hatte es im vergangenen Jahr noch nicht gegeben. Von anderen wichtigen Typen wie dem Jetta und den verschiedenen Golf-Versionen verkaufte VW dagegen spürbar weniger./men/jha/