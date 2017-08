SUVs als Zugwagen gut geeignet / Allradmodelle von BMW, VW und Hyundai überzeugten im ADAC Test

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

München (ots) - SUVs sind bei Gespannfahrern beliebt. In einemZugwagentest hat der ADAC jetzt mit dem BMW X3, dem VW Tiguan und demHyundai Tucson drei besonders beliebte Allrad-SUVs verglichen. Nebender allgemeinen Zugwagentauglichkeit mussten sich die drei Fahrzeugeerstmals auch dem ADAC Ecotest stellen. Dabei ermittelten dieIngenieure zusätzlich die Emissionen der Fahrzeuge imAnhängerbetrieb.Der BMW X3 gewinnt mit der Gesamtnote 1,9 den Vergleich, ist aberauch am teuersten in der Anschaffung. Platz zwei belegt der VW, derim mittleren Preissegment liegt. Der Hyundai bietet den im Vergleichgünstigsten Neupreis. Geeignet als Zugfahrzeug sind nach denbewerteten Testkriterien Antrieb, Komfort, Sicherheit undAlltagstauglichkeit alle drei Kandidaten.Um die Abgasemissionen der Fahrzeuge im Anhängerbetrieb zuermitteln, führten die ADAC Ingenieure aufwendige Anhängerfahrtendurch. Dabei wurden die Abgasemissionen im Anhängerbetrieb auchjeweils einer Fahrt ohne Wohnanhänger gegenübergestellt.Die Ergebnisse sind erschreckend: Während der VW Tiguan mitaufwendiger SCR-Abgastechnik im Solobetrieb überzeugen kann, steigenvor allem die NOx-Emissionen während der Gespannfahrt deutlich. DerVW überschreitet dabei den gesetzlichen Grenzwert von 80 mg/km um einVielfaches. Noch schlechter schneidet der Hyundai Tucson ab, der imGespannbetrieb mit seinem einfachen NOx-Speicherkat doppelt so vielStickoxide emittiert wie der Tiguan. Für eine Überraschung sorgt derBMW: Auch er ist mit einfacher NOx-Speicherkat-Technik ausgestattet,was im Solobetrieb für leicht erhöhte NOx-Emissionen sorgt. ImGespannbetrieb steigt der NOx-Ausstoß zwar ebenfalls, liegt aberdeutlich unter dem Ausstoß von VW und Hyundai.Im Alltagsgebrauch, der ohne Anhänger stattfindet, relativiertsich der NOx-Ausstoß. Hierfür sind die Abgasreinigungssysteme auchhauptsächlich ausgelegt.Fazit: Die Kombination aus SUV, Allrad und Dieselmotor passt fürGespannfahrten ideal. Sie sorgen für Sicherheit, gute Traktion undbieten einen angenehmen Komfort. Die Entscheidung für den richtigenZugwagen können Camper aber letztlich auch über den Preis fällen.Unter www.presse.adac.de stehen Fotos zum Download zur Verfügung.Pressekontakt:ADAC e.V.Externe KommunikationAndrea PiechottaTel.: (089) 7676-5995andrea.piechotta@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell