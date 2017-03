SUV-Sommerreifen im GTÜ-Praxistest

Stuttgart (ots) -Conti geht als Sieger durchs Ziel - elf Pneus der Größe 215/60 R17 für Kompakt-SUVs im VergleichSUV-Reifen verrichten eine harten Job: Sie sollen sowohl aufSchotterpisten und Feldwegen als auch auf dem Großstadtboulevard einegute Figur abgeben. Die runden Gummis werden gewalkt, gequetscht,abgerubbelt und müssen dabei enorm viel wegstecken. Umherauszufinden, welcher Reifen im Sommer am besten geeignet ist, hatdie GTÜ Gesellschaft für Technische Überwachung gemeinsam mit dem ACEAuto Club Europa elf SUV-Reifen der Größe 215/60 R 17 für kompakteSUV einem Praxistest unterzogen.Wacker schlug sich in allen Testdisziplinen der ContiPremiumContact 5 (570 Euro*) und ging als klarer Sieger durchs Ziel(siehe Ergebnistabelle). Knapp dahinter landete der GoodyearEfficientGrip SUV (558 Euro*) auf dem zweiten Platz. Zwei asiatischeHersteller teilen sich den dritten Platz: der Falken Ziex ZE914 (466Euro*) und der Hankook Ventus Prime³ (470 Euro*).Der auf kurze Bremswege optimierte Conti-Reifen konnte im Testbesonders überzeugen und erhielt die Bestnote "sehr empfehlenswert".Weder auf nasser, noch auf trockener Straße oder im Handlingoffenbarte er Schwächen. Selbst auf nasser Piste kam dasConti-bereifte Testauto beim Bremsen aus Tempo 80 schon nach rund 26Metern zum Stehen. Breite umlaufende Rillen fast ohne Profil auf denStegen leiten das Wasser ab, relativ geschlossene Schultern bringenviel Gummi auf die Straße und helfen beim Bremsen und Kurvenfahren.Der zweitplatzierte Goodyear-Reifen siegte zwar beim Handling auftrockener Strecke und lag auch beim Bremsen dicht hinter dem Conti,doch auf nasser Fahrbahn schnitt er nicht ganz so gut ab. Im GTÜ-Testerhielt er das Prädikat "empfehlenswert" - genau wie insgesamt siebenReifen. Nur "bedingt empfehlenswert" sind dagegen diese Modelle: derSunny SH 220 und der Toyo Proxes CF2 SUV. Sie machten vor allem beimBremsen keine gute Figur. Ihr Anhalteweg betrug auf nasser Straße 34Meter und mehr. Auch der mit Abstand teuerste Reifen im Test, derMichelin Latitude Tour HP konnte mit 31 Metern nicht überzeugen. BeimBremsen auf trockener Fahrbahn lieferte er mit 40,6 Meter aus Tempo100 sogar das schlechteste Ergebnis. Zum Vergleich: der Conti standbereits nach 35,5 Metern.Fazit des GTÜ-Reifentests: Weder Preis noch Marke garantierenSicherheit. Autofahrer sollten sich deshalb vor dem Reifenkauf dieTests genau anschauen und erst dann eine Entscheidung treffen.* Circa-Preise für vier ReifenPressekontakt:GTÜ Gesellschaft für Technische Überwachung mbHHans-Jürgen Götz · Leiter Presse und ÖffentlichkeitsarbeitFon: 0711 97676-620 · Fax: 0711 97676-609E-Mail: goetz@gtue.de · https://www.gtue.deOriginal-Content von: GT? Gesellschaft f?r Technische ?berwachung GmbH, übermittelt durch news aktuell