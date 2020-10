SUSS MicroTec mit ordentlich Feuer!

Den heutigen Handelstag beginnt SUSS MicroTec mit einem kräftigen Anstieg. So steht bei der Aktie ein Gewinn von rund vier Prozent zubuche. 15,92 EUR müssen jetzt nach diesem Anstieg schon für ein Wertpapier hingelegt werden. Gewinnen dadurch die Bullen die Oberhand?

Das große Bild hat sich durch diesen Anstieg erheblich verbessert. Dieses Plus bringt die Aktie nämlich näher an eine charttechnische Hürde heran. Immerhin errechnet sich bis zu den wichtigen Monatshochs nur noch ein Abstand von rund vier Prozent. Dieser bedeutende Umkehrpunkt liegt bei 16,60 EUR. Die Spannung ist also förmlich zu greifen.

Investoren, die an die langfristige Perspektive denken, bekommen derzeit durch den 200er-Durchschnittskurs Bestätigung. Denn dieser Indikator gibt mit einem aktuellen Wert von 12,87 EUR komplett grünes Licht. SUSS MicroTec liefert damit heute wieder einmal einen Tag fürs Lehrbuch ab und belegt eindrucksvoll, dass die Kursfantasie in Aufwärtstrends quasi unbegrenzt ist.

