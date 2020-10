SUSS MicroTec geht richtig ab!

Mit deutlichen Zugewinnen beginnt SUSS MicroTec den heutigen Handel. So zeigt die Kurstafel für die Aktie einen kräftigen Anstieg von rund fünf Prozent an. Einen Platz an der Sonne bei den Tagesgewinnern kann sich der Titel damit sichern. Kommt hier jetzt wieder so richtig Schwung rein?

Die Technische Analyse gibt nach einem solchen Kursschub grünes Licht. Denn die Aktie schiebt sich immer weiter in Richtung eines wichtigen Widerstands. So besteht nur noch eine Kursdifferenz von rund vier Prozent für neue Monatshochs. Dieses Hoch liegt bei 16,60 EUR. Bei SUSS MicroTec geht es jetzt also besonders hoch her!

Anleger, die bei SUSS MicroTec eher fallende Kurse erwarten, könnten jetzt über weitere Leerverkäufe nachdenken. Da es heute noch einmal eine günstige Kaufgelegenheit für Puts gibt. SUSS MicroTec-Aktionäre sehen sich dagegen in ihrer Einschätzung bestätigt.

