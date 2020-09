SUSS MicroTec: The sky is the limit!

SUSS MicroTec springt heute regelrecht nach oben. Die Aktie liegt schließlich rund fünf Prozent im Gewinn. Der Titel landet damit in Top/Flo-Liste ganz weit vorne. Ist das bloß ein Ablenkungsmanöver der Bären oder sind sie wirklich geschlagen?

Dieser Zwischenspurt sorgt für Entspannung an der technischen Ausgangslage. So reichen aktuell wenige feste Sitzungen zum Erreichen eines neuen Kaufsignals. Schließlich ergibt sich derzeit nur noch eine Differenz von rund vier Prozent zum 4-Wochen-Hoch. Dieses Hoch verläuft bei 16,48 EUR. Anleger sollten sich also anschnallen, denn er dürfte in den nächsten Tagen hoch her gehen.

Investoren, die eher das große Bild im Blick haben, können sich auf den GD200 stützen. Bei 10,74 EUR befindet sich diese Linie, womit langfristige Aufwärtstrends gelten. Damit gewinnen die Trends durch den heutigen Tag abermals kräftig an Fahrt.

