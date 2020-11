SUSS MicroTec mit Katapult-Start!

Vernehmlicher Jubel ist heute bei allen SUSS MicroTec-Aktionären zu hören. So steht bei der Aktie ein Gewinn von rund sechs Prozent zubuche. Der Preis für ein Papier beträgt damit nun 17,06 EUR. Doch wie geht es nun weiter?

Download-Tip: Aufgrund der großen Brisanz bei SUSS MicroTec, finden Sie hier einen ausführlichen Sonderreport.

Dieser Tagesgewinn sorgen für Freudensprünge bei den Bullen. Da dieser Aufwärtstag die Aktie dichter an den nächsten Bremsbereich schiebt. So ergibt sich derzeit ein Abstand von nur noch rund fünf Prozent zum Monatshoch. Bis heute markieren 17,86 EUR dieses Hoch. Bei SUSS MicroTec ist also Endspiel-Atmosphäre angesagt.

Anleger, die tendenziell eher bearish eingestellt sind, könnten den aktuellen Höhenflug zum vergünstigten Baisse-Einstieg nutzen. Leerverkäufer oder Trader, die mit Puts spekulieren, können durch den Kursanstieg nämlich einen ordentlich Rabatt realisieren. Wer ohnehin positiv eingestellt, sieht sich heute bestätigt.

Fazit: Sind das bei SUSS MicroTec jetzt Kaufkurse oder geht es weiter runter? Lesen Sie unbedingt unsere umfassende Analyse. Einfach hier kostenlos anfordern.