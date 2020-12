SUSS MicroTec: Jetzt noch einsteigen?

Einen Blitzstart zaubert heute SUSS MicroTec auf’s Parkett. Die Aktie schießt nämlich um rund vier Prozent nach oben. Aktuell kostet der Titel damit 19,30 EUR. Der weitere Tagesverlauf wird zeigen, ob sich hier kurzfristig eine Trading-Gelegenheit eröffnet.

Deutlich verbessert hat sich das Gesamtbild aus Sicht der Technischen Analyse. Denn der nächste wichtige Widerstand ist in Reichweite. Mittlerweile genügt ein Anstieg von rund vier Prozent, um neue 4-Wochen-Hochs zu erreichen. Bei 20,15 EUR liegt der Hochpunkt. In den nächsten Tagen dürfte es also zur Sache gehen.

Der Mittelwert der vergangenen 200 Tagesschlusskurse beflügelt momentan die langfristig arbeitenden Börsianer. Denn dieser Indikator gibt mit einem aktuellen Wert von 15,36 EUR komplett grünes Licht. Der heutige Tag verdeutlicht einmal mehr, wie schnell es nach oben gehen kann, wenn die langfristigen Kurspfeile nach oben zeigen.

