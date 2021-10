SUSE beschleunigt die cloudnative Innovation mit neuen Entwicklungen bei Harvester und weiteren Beta Open Source-Projekten

Finanztrends Video zu Diesel ICE Rolling



Los Angeles (ots/PRNewswire) --- Harvester, erstmals vorgestellt auf der KubeCon Nordamerika, vereinheitlicht die Bereitstellung virtueller Maschinen und containerisierter Workloads innerhalb von SUSE Rancher-- SUSE fördert die breite Einführung von Kubernetes in Produktionsumgebungen mit Beta-Versionen für die innovativen Open Source-Projekte Epinio, Kubewarden, Opni und Rancher DesktopSUSE, ein weltweit führender Anbieter innovativer, zuverlässiger Enterprise Open Source-Lösungen, stellt heute die Integration von SUSE Rancher mit Harvester vor. Durch diese Integration entsteht eine umfassende Open Source Hyperconverged-Lösung (HCI). Unternehmen beschleunigen mit Harvester ihre digitale Transformation, da sie ihren IT-Betrieb konsolidieren, vereinfachen und modernisieren können. Seit der Übernahme von Rancher Labs im Dezember 2020 hat SUSE sein Engagement für die Entwicklung von Innovationen für sein cloudnatives Portfolio durch Investitionen in Open Source-Projekte verstärkt. Zu diesen Projekten gehören Harvester, Epinio, Kubewarden, Opni und Rancher Desktop. Die Plattformen werden auf der KubeCon Nordamerika am Stand P3 von SUSE vorgeführt.Open Source HCI für cloudnative Anwendungsszenarien On-Premises und an der EdgeIm Mittelpunkt der KubeCon Nordamerika steht bei SUSE die Integration von SUSE Rancher mit Harvester. Diese Lösung vereinheitlicht die Bereitstellung von virtuellen Maschinen und Containern, ohne die Komplexität, Einschränkungen und Zusatzkosten, die bei traditionellen Anbietern entstehen. Harvester wurde entwickelt, um die GitOps-gestützten Continuous-Delivery-Funktionen von SUSE Rancher zu nutzen und potenziell Tausende von HCI-Clustern zu verwalten, auf denen eine Mischung aus virtuellen Maschinen (VM) und containerisierten Workloads vom Core bis zur Edge laufen. Anwender von SUSE Rancher können jetzt Kubernetes-Cluster auf Harvester-VMs erstellen. Harvester wiederum kann SUSE Rancher nutzen, um so eine zentrale Benutzerauthentifizierung und Multi-Cluster-Verwaltung zu ermöglichen."Mit dem freien Zugang für Anwender zu Open Source-Projekten wie Harvester, beschleunigen wir die digitale Transformation", so Sheng Liang, President Engineering und Innovation bei SUSE. "Durch Investitionen in diese Projekte bieten wir unseren Kunden die notwendigen Technologien, um die Lücke zwischen Legacy- und cloudnativer-IT zu schließen. Harvester ist nur ein Beispiel für die Technologien, die wir durch unsere Investitionen in Open Source-Innovationen realisieren."Vereinfacht: Kubernetes-Management und AnwendungsbereitstellungSUSE stellt außerdem eine Reihe weiterer innovativer Open Source-Projekte vor, darunter:- Rancher Desktop: Die Installation von Kubernetes ist zwar bewusst einfach gestaltet, kann aber zusätzliche Kenntnisse erfordern, wenn ein Unternehmen einen Cluster zurücksetzen muss, um eine App in verschiedenen Kubernetes-Versionen zu testen. Rancher Desktop macht die Ausführung von Kubernetes- und Docker-Workloads auf einem lokalen Entwicklungs-PC oder -Mac deutlich einfacher, da die Einstiegshürde wegfällt.- Epinio: Epinio wurde entwickelt, damit Entwickler Code schreiben und ihn auf Kubernetes bereitstellen können, ohne den Aufwand für die Einarbeitung in eine neue Plattform betreiben zu müssen. Mit Epinio können Benutzer eine Anwendung vom Quellcode bis zur Anwendungsreife entwickeln. Dazu werden Entwicklern die richtigen Abstraktionen zur Verfügung gestellt, während Anwender in der vertrauten Umgebung weiterarbeiten können.- Opni: Observability-Daten sind Teil jeder Kubernetes-Umgebung, doch nur wenige nutzen sie effektiv, um Informationen über den Zustand ihrer Betriebssysteme und mögliche Ausfallzeiten von Clustern und Anwendungen zu erhalten. SUSE ermöglicht die Erkennung von Anomalien durch die Anwendung von künstlicher Intelligenz auf Kubernetes mit Opni, das Protokoll- und Metrik-Anomalie-Erkennung für Kubernetes-Cluster bietet.- Kubewarden: Sicherheit ist nach wie vor ein Hindernis bei der Einführung von Kubernetes. Kubewarden, das neueste Projekt von SUSE, soll helfen, dieses Hürden zu beseitigen. Es bietet im Vergleich zu anderen Lösungen deutlich mehr Flexibilität, da Richtlinien in jeder Sprache geschrieben werden können, die sich in WebAssemblies (WASM) kompilieren lässt, einschließlich der OPA Sprache Rego. So können Operations- und Governance-Teams die Regeln kodifizieren, was in ihren Umgebungen ausgeführt werden darf und was nicht. Richtlinien werden über Container-Registries verteilt, und Workloads und Richtlinien können auf dieselbe Weise verteilt und gesichert werden. Engpässe in Unternehmen werden dadurch beseitigt und DevOps-Teams müssen weniger Zeit für die Überprüfung von Richtlinien aufwenden.Weitere Informationen zu den Open Source-Projekten von SUSE: community.suse.com/feed (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3318858-1&h=180935317&u=http%3A%2F%2Fcommunity.suse.com%2Ffeed&a=community.suse.com%2Ffeed).About SUSESUSE ist ein weltweit führender Anbieter von innovativen, zuverlässigen Open Source-Lösungen für Unternehmen. Mehr als 60 Prozent der Fortune 500 vertrauen bei ihren unternehmenskritischen Workloads auf SUSE. Wir sind spezialisiert auf Enterprise Linux, Kubernetes Management und Edge-Lösungen und arbeiten gemeinsam mit Partnern und Communities, damit unsere Kunden Raum für Innovationen haben, überall - vom Rechenzentrum über die Cloud bis hin zur Edge und darüber hinaus. SUSE bringt das "Open" zurück in Open Source: Kunden haben so die nötige Agilität, Innovationen und ihre Herausforderungen heute zu meistern verbunden mit der Freiheit, ihre Strategie und Lösungen von morgen weiterzuentwickeln. SUSE hat weltweit rund 2.000 Mitarbeiter und ist als Prime Standard Aktienunternehmen an der Frankfurter Börse notiert. Weitere Informationen unter www.suse.comForward-Looking StatementsAlle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf zukünftige Erwartungen, Pläne und Aussichten des Unternehmens beziehen, einschließlich Aussagen, die die Wörter "Ziele", "anstreben", "werden", "glauben", "antizipieren", "planen", "erwarten" und ähnliche Ausdrücke enthalten, können zukunftsgerichtete Aussagen darstellen und sollten mit Vorsicht gelesen werden. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, und zwar aufgrund verschiedener wichtiger Faktoren, einschließlich der Wettbewerbslandschaft, der Entwicklung von Kundengeschäften, der Abhängigkeit von Kundenbeziehungen, des Managements von Wachstum und Akquisitionen, der Möglichkeit unentdeckter Softwareprobleme, der Risiken der Auswirkungen der Covid-19-Pandemie und des wirtschaftlichen Abschwungs, des Preisdrucks und der Funktionsfähigkeit des Internets. Darüber hinaus stellen alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen Ansichten zum Datum dieser Pressemitteilung dar, und diese Ansichten können sich ändern. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, seine zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren. Diese zukunftsgerichteten Aussagen können sich ändern und sollten nicht als die Ansichten des Unternehmens zu einem anderen Zeitpunkt als dem Datum dieser Pressemitteilung angesehen werden.Copyright 2021 SUSE LLC. Alle Rechte vorbehalten. SUSE und das SUSE-Logo sind eingetragene Marken von SUSE LLC in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Alle Marken von Drittanbietern sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber.Pressekontakt:vera.schneider@suse.comOriginal-Content von: SUSE S.A., übermittelt durch news aktuell