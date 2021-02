SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications ist jetzt als SAP Endorsed App über den digitalen Marktplatz SAP® App Center verfügbar

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Nürnberg, Deutschland (ots/PRNewswire) - SUSE und SAP vertiefen ihre strategische Partnerschaft und geben Kunden so das Vertrauen, SAP-Lösungen noch schneller und effizienter bereitstellen zu könnenSUSE®, ein weltweit führender Anbieter echter Open Source-Innovationen, gab heute bekannt, dass SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3054532-1&h=4070458750&u=https%3A%2F%2Fstore.sap.com%2Fen%2Fproduct%2Fdisplay-0000059520_live_v1%2FSUSE%2520Linux%2520Enterprise%2520Server%2520for%2520SAP%2520applications&a=SUSE+Linux+Enterprise+Server+for+SAP+Applications) jetzt eine von SAP empfohlene SAP Endorsed App ist und ab sofort über den digitalen Marktplatz SAP® App Center (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3054532-1&h=119479700&u=http%3A%2F%2Fwww.sapappcenter.com%2F&a=SAP%C2%AE+App+Center) verfügbar ist. SUSE Linux Enterprise Server hat sich nachweislich im Einsatz bewährt, wurde von SAP getestet und hat infolge die SAP Premium-Zertifizierung erhalten."SUSE baut die langjährige Partnerschaft mit SAP weiter aus und gibt Kunden so das Vertrauen, SAP-Lösungen schneller und effizienter einzuführen", sagt Paul Devlin, Chief Customer Officer bei SUSE. "SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications ist die führende Linux-Plattform für SAP HANA, SAP S/4HANA®-Lösungen und SAP NetWeaver®, zudem ist SUSE Linux Enterprise auch das Entwicklungsbetriebssystem für SAP HANA®. Wir sind stolz darauf, dass unsere Lösung die Auszeichnung als vertrauenswürdige SAP Endorsed App erhalten hat. Das wird dazu führen, dass wir unsere Kunden auf ihrer Transformationsreise hin zu einem intelligenten Unternehmen noch besser unterstützen können."Der Status als SAP Endorsed App für SUSE Linux Enterprise Server ist das Ergebnis langjähriger Partnerschaft, Innovation und der Wertschöpfung für gemeinsame Kunden. Die intensivierte Zusammenarbeit mit SAP umfasst die Arbeit an Kubernetes-Containern im Rahmen des Projekts "Gardener", einem von SAP geförderten Open Source-Projekt. Das Projekt adressiert die realen Anforderungen an die Verwaltung von Kubernetes-Services im Hyperscale-Bereich, unabhängig von der Infrastruktur. "Gardener" vereint Top-Spezialisten von SUSE und SAP im Bereich Container-Management, die die Entwicklung von Deployment-Tools und die Backend-Integration für On-Premises-Kunden unterstützen."Innovationen im Rahmen des Ökosystems sind für die Vision von SAP und die Umsetzung des intelligenten Unternehmens von entscheidender Bedeutung", sagt Tom Roberts, Senior Vice President, Partner Solution Success bei SAP. "Daher freuen wir uns, dass SUSE für seinen SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications die Zertifizierung als SAP Endorsed App erhalten hat. Diese Anwendung wurde nach umfangreichen Tests und Benchmark-Vergleichen mit anderen Lösungen mit dem Premium-Zertifikat ausgezeichnet. SUSE ist ein vertrauenswürdiger, langjähriger Partner, der unser Engagement für Kunden teilt, und ich freue mich auf unsere gemeinsame weitere Zusammenarbeit."Mit den Technologielösungen von SUSE und SAP können Kunden ihre Geschäftsmodelle und -abläufe optimieren. Ein weltweit agierendes Unternehmen der Bau-, Konstruktions- und Fertigungsbranche verwendet seine SAP-Anwendungen beispielsweise dafür, seine 46.000 Mitarbeiter pünktlich und korrekt zu bezahlen. Durch die Implementierung der integrierten Hochverfügbarkeitslösung in SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications wurde eine Verfügbarkeit von 99,995 Prozent für die SAP HANA-Datenbanksysteme erreicht. In vier Jahren verzeichnete das Unternehmen nur zwei Stunden ungeplante Ausfallzeiten.Ein anderer Kunde, ein multinationales Unternehmen für Informationstechnologie, gestaltete seine Geschäftsprozesse neu, um die Qualität für Kunden, Partner und Mitarbeiter zu verbessern. Durch den Einsatz von SAP S/4HANA mit SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications reduzierte das Unternehmen die Anzahl der genutzten Anwendungen um 50 Prozent, verringerte die Schnittstellen in den Vertriebsprozessen um 90 Prozent und steigerte seinen E-Commerce-Umsatz um 150 Prozent.SUSE und SAP Endorsed AppsSAP Endorsed Apps sind Premium-zertifiziert von SAP (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3054532-1&h=1324029426&u=https%3A%2F%2Fwww.sap.com%2Fpartner%2Fcertify-my-solution%2Fsoftware.html%23endorsed-apps&a=Premium-zertifiziert+von+SAP) und sorgen für zusätzliche Sicherheit durch tiefgehende Tests und Benchmark-Vergleiche mit anderen Lösungen. Endorsed Apps sind dafür ausgerichtet, Kunden einen herausragenden Mehrwert zu bieten.SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 15 Service Pack 2 umfasst neue Funktionen zur Vereinfachung der Migration von SAP HANA- und SAP S/4HANA-Services auf Cloud- und Hybrid-Implementierungen durch die automatisierte Installation und Konfiguration des gesamten Software-Stacks, optimiert für Leistung und Ausfallsicherheit.Weitere Informationen über die Allianz von SUSE und SAP sowie die daraus resultierenden Lösungen für Kunden unter www.suse.com/sap (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3054532-1&h=1912005289&u=http%3A%2F%2Fwww.suse.com%2Fsap&a=www.suse.com%2Fsap).Über SUSESUSE ist weltweit führend auf dem Gebiet echter Open Source-Innovation und arbeitet gemeinsam mit Partnern, Communities und Kunden, um robuste Open Source-Softwarelösungen bereitzustellen und zu unterstützen. Die marktführenden Linux-, Kubernetes-, Container- und Cloud-Angebote von SUSE ermöglichen es Kunden, überall innovativ zu sein - vom Rechenzentrum über die Cloud bis hin zur Edge und darüber hinaus. SUSE bringt die "Offenheit" zurück in Open Source und Kunden haben so die Flexibilität, heute Herausforderungen im Bereich Innovation zu bewältigen und die Freiheit, ihre Strategie und Lösungen für morgen weiterzuentwickeln. Weitere Informationen: http://www.suse.com/ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3054532-1&h=3530334988&u=http%3A%2F%2Fwww.suse.com%2F&a=http%3A%2F%2Fwww.suse.com%2F).Zukunftsbezogene AussagenAlle Aussagen in dieser Pressemitteilung über zukünftige Erwartungen, Pläne und Aussichten des Unternehmens, einschließlich Aussagen, die die Wörter "Ziele", "Zielsetzungen", "wird", "glaubt", "geht davon aus", "plant", "erwartet" und ähnliche Ausdrücke enthalten, können zukunftsgerichtete Aussagen darstellen und sollten mit Vorsicht gelesen werden. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener wichtiger Faktoren erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen Ergebnissen abweichen, einschließlich der Wettbewerbslandschaft, der Entwicklung von Kundengeschäften, der Abhängigkeit von Kundenbeziehungen, des Managements von Wachstum und Akquisitionen, der Möglichkeit unentdeckter Softwareprobleme, der Risiken der Auswirkungen der Covid-19-Pandemie und des wirtschaftlichen Abschwungs, des Preisdrucks und der Nutzbarkeit des Internets. Darüber hinaus stellen alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen Ansichten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung dar, und diese Ansichten können sich ändern. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, seine zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Änderungen und sollten nicht so verstanden werden, dass sie die Ansichten des Unternehmens zu einem anderen Zeitpunkt als dem Datum dieser Pressemitteilung wiedergeben.SAP Forward-Looking StatementSämtliche in diesem Dokument enthaltenen Aussagen, die keine vergangenheitsbezogenen Tatsachen darstellen, sind vorausschauende Aussagen wie im US-amerikanischen "Private Securities Litigation Reform Act" von 1995 festgelegt. Sämtliche vorausschauenden Aussagen unterliegen unterschiedlichen Risiken und Unsicherheiten, durch die die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen abweichen können. Auf die Faktoren, die das zukünftige finanzielle Abschneiden von SAP beeinflussen könnten, wird ausführlicher in den bei der US-amerikanischen "Securities and Exchange Commission" (SEC) hinterlegten Unterlagen eingegangen, unter anderem im letzten Jahresbericht Form 20-F. Die vorausschauenden Aussagen geben die Sicht zu dem Zeitpunkt wieder, zu dem sie getätigt wurden. SAP übernimmt keine Verpflichtung gegenüber der Öffentlichkeit, vorausschauende Aussagen zu aktualisieren oder zu korrigieren. Dem Leser wird empfohlen, diesen Aussagen kein unangemessen hohes Vertrauen zu schenken.Copyright 2021 SUSE LLC. Alle Rechte vorbehalten. SUSE und das SUSE-Logo sind eingetragene Marken von SUSE LLC in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Alle Marken von Drittanbietern sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.SAP und andere in diesem Dokument erwähnte Produkte und Dienstleistungen von SAP sowie die dazugehörigen Logos sind Marken oder eingetragene Marken der SAP SE in Deutschland und anderen Ländern. Zusätzliche Informationen zur Marke und Vermerke finden Sie auf der Seite http://www.sap.de/copyright (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3054532-1&h=994306069&u=http%3A%2F%2Fwww.sap.de%2Fcopyright&a=http%3A%2F%2Fwww.sap.de%2Fcopyright).Logo - https://mma.prnewswire.com/media/224623/suse_logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3054532-1&h=770177626&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3054532-1%26h%3D3430060446%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F224623%252Fsuse_logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F224623%252Fsuse_logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F224623%2Fsuse_logo.jpg)Pressekontakt:Sara Stephenssara.stephens@suse.comOriginal-Content von: Suse Linux AG, übermittelt durch news aktuell