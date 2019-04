Köln (ots) - Wenn die Begeisterung für einen Star in Besessenheitumschlägt, wird die Prominenz zum Albtraum. Ob Popstar Madonna,Regisseur Steven Spielberg, die Schauspieler Jodie Foster, GwynethPaltrow und Michael Douglas oder Late-Night-Talker David Letterman -sie alle eint die furchterregende Erfahrung, von fremden Menschenverfolgt und bedroht worden zu sein.Die neue True Crime-Serie The Stalker Files - Der Schatten desErfolgs (Kanada 2018) erzählt die packenden Geschichten prominenterStalking-Opfer und zeichnet authentisch nach, wie krankhafteObsession zum sozialen Abstieg führt. Staatsanwälte, leitendeErmittler und Psychologen geben spannende Einblicke in die Fallaktenund die Psyche der Stalker, während Wegbegleiter die Ängste derbetroffenen Stars schildern.SUPER RTL zeigt die zehn packenden Dokumentationen ab 14. Aprilimmer sonntags um 21:55 Uhr in deutscher Erstausstrahlung. In derersten Folge geht es um Robert Hoskins, der Mitte der 90er Jahre alsStalker von Pop-Ikone Madonna zweifelhafte Berühmtheit erlangte.Pressekontakt:RTL DISNEY Fernsehen GmbHTelefon: +49 (0) 221 / 456 51015kommunikation@superrtl.deOriginal-Content von: SUPER RTL, übermittelt durch news aktuell