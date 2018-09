Köln (ots) - Die drei bisherigen Kinoausflüge gehören zu denbeliebtesten Animationsfilmen weltweit. Mit dem jüngstenLeinwandabenteuer "Hotel Transsilvanien 3 - Ein Monster Urlaub"begeisterten Dracula, Vlad, Frankenstein & Co. in diesem SommerKinder rund um den Globus und erzielten einen internationalen BoxOffice-Umsatz von knapp 500 Millionen Euro - Tendenz steigend. Fürdie kleinen Fans der Erfolgsreihe hat SUPER RTL hervorragendeNeuigkeiten: Ab dem 1. Oktober zeigt der Kölner Sender die äußersthumorvolle Adaption Hotel Transsilvanien - Die Serie (USA/Kanada2017) erstmalig im deutschen Fernsehen.Inhaltlich dreht sich die Serie um das titelgebende Hotel, das vonzahlreichen aus Film und Literatur bekannten Monster-Charakterenbevölkert bzw. geleitet wird. Es befindet sich seit Jahrhunderten imBesitz verschiedener Vampir-Familien - der aktuelle Hoteldirektor istniemand geringeres als Graf Dracula höchstpersönlich, der dort mitseiner Teenager-Tochter Mavis (sie ist zarte 115 Jahre alt) lebt.Doch als er vom Rat der Vampire einberufen wird, wittert seineTochter die Chance, endlich auf eigenen Beinen zu stehen und dasHotel in Eigenregie zu leiten. Doch leider macht ihre Tante Lydia,die überaus strenge ältere Schwester ihres Vaters, Mavis einen Strichdurch die Rechnung und übernimmt das Hotel an ihrer Stelle. Dochdamit nicht genug, denn äußerst pingelige Hotel-Gäste,monsterverachtende Menschen und buchstäblich monströseHerausforderungen machen das Leben im Hotel für Mavis und ihreFreunde zu einem echten Abenteuer...Pressekontakt:RTL DISNEY Fernsehen GmbHTelefon: +49 (0) 221 / 91 55 - 1012Fax: +49 (0) 221 / 91 55 - 1019kommunikation@superrtl.deOriginal-Content von: SUPER RTL, übermittelt durch news aktuell