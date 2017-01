Köln (ots) - Der junge Sam arbeitet tagsüber in einemVergnügungspark, wo er als Mechaniker allerhand skurrile Dinge erlebtund viele Freunde hat. Darüber hinaus verfolgt er ein großes Ziel:Irgendwie muss es ihm eines Tages gelingen, seine große Liebe Sue zuheiraten. Doch dafür gibt es eine Voraussetzung, die ihm schlafloseNächte bereitet. Denn Sam fürchtet sich davor, Sue einenHeiratsantrag zu machen. Dieser soll natürlich nicht irgendein Antragsein, sondern so denkwürdig ausfallen, dass Sue überhaupt nicht aufden Gedanken kommen könnte, ihn mit "Nein" zu beantworten. Für Samsteht deshalb fest, dass die Größe des Diamanten für sein zukünftigesGlück entscheidend ist. Ob es ihm gelingt, seine Angebetete mit einemsündhaft teuren Ring für sich zu gewinnen, erfahren die Zuschauer amFreitag, 3. März um 20.15 Uhr bei SUPER RTL. Dann zeigt der KölnerSender die aufwändig animierte Animationskomödie Sam - Ein fastperfekter Held (Südkorea/USA 2016) erstmalig im Free TV.Womit Sam nicht gerechnet hat, ist, dass der hinterhältige SchurkeOscar ihm dazwischen funken könnte. Dieser hat einen Ringkonstruiert, um die Weltherrschaft zu übernehmen; dummerweisebesitzen die beiden Schmuckstücke eine auffallend große optischeÄhnlichkeit, so dass sie vertauscht werden. Als Sam dies bemerkt,muss er seine besten Freunde um sich scharen, um Oscars Plan zuvereiteln und das Herz von Sue zu erobern. Und vielleicht wird ersogar zu der Einsicht gelangen, dass der materielle Wert des Ringesüberhaupt nicht so entscheidend ist, wenn es um Gefühle geht...Pressekontakt:SUPER RTLRTL DISNEY Fernsehen GmbH & Co. KGPicassoplatz 150679 KölnFon: +49 221 456-51015Fax: +49 221 456 95-51015kommunikation@superrtl.deOriginal-Content von: SUPER RTL, übermittelt durch news aktuell