Köln (ots) - Vorweihnachtliche Rituale gehören seit jeher zu denDingen, auf die Kinder und Eltern sich am meisten freuen. Plätzchenbacken, Lebkuchen essen und gemeinsam Zeit im Kreis der Familieverbringen - was passt besser dazu als der ZeichentrickklassikerWeihnachtsmann & Co. KG (Kanada/Frankreich 1997), der schon mehrereGenerationen für das Thema Weihnachten begeistert hat und verlässlichfür hervorragende Einschaltquoten sorgt? Am Freitag, 23. November istes endlich soweit: SUPER RTL zeigt alle 26 Episoden des Evergreens,immer täglich um 18:15 Uhr.Als normales Kind kann man nur erahnen, wie viel der gutmütigeWeihnachtsmann gerade jetzt um die Ohren hat. Und wer weiß schon sogenau, wie und wo er überhaupt lebt, wenn er nicht gerade auf seinemSchlitten, bepackt mit Geschenken, von einem Kind zum anderen fährt?Aufschlussreiches und Erstaunliches darüber liefert Weihnachtsmann &Co. KG. Hier erfährt man, dass der Weihnachtsmann zum Glück eineSpielzeugfabrikationsmaschine hat. Woher sollte er sonst auch all dieGeschenke nehmen, die die Kinder von ihm erwarten? Sehr nützlich istauch der Computer bei der Flut der Wunschzettel, die von seinenHelfern, den drei Elfen, bearbeitet werden müssen.Doch die schöne Ordnung im modernen Unternehmen wird durchwundersame Gestalten kräftig durcheinandergewirbelt. Kaum ist derWeihnachtsmann aus den Ferien zurück, um sich an die Arbeit zumachen, kommt es im Spielzeugparadies zum Super-GAU: Derhinterhältige Grantelbart stiehlt die Spielzeugfabrikationsmaschine.Als der Weihnachtsmann und die drei Elfen Trixi, Guilfi und Jordi dieVerfolgung aufnehmen, stürzt die Maschine in einen Abgrund. Werdensie das Weihnachtsfest doch noch retten können?