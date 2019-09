Köln (ots) - : Der 11. September 2001 zerstörte das Lebenunzähliger Menschen und stellte eine Zäsur der Weltgeschichte dar.Auch 18 Jahre nach den verheerenden Terroranschlägen auf das WorldTrade Center in New York und auf das Pentagon in Washington D.C.durch Attentäter der al-Qaida sind die Bilder der einstürzendenTwin-Tower unvergessen. Sie wurden längst zu einem Sinnbild für dieVerwundbarkeit ganzer Staaten durch islamistischen Terrorismus.Kurz vor dem Jahrestag der Anschläge zeigt SUPER RTL am Sonntag,8. September um 20:15 Uhr die bewegende Dokumentation "Amerikasdunkelste Stunden - Der 11. September" (USA 2018). Von FondsmanagerAlex Spano, der seinen Arbeitsplatz im World Trade Center gerade nochrechtzeitig verlassen konnte, bis zum Chef der Flugaufsicht desUS-amerikanischen Luftraums - authentische Zeitzeugen, die hautnah amGeschehen waren, berichten in dem Film eindrücklich von ihrenErlebnissen. Unter ihnen ist auch der ehemalige Polizist JohnMcLoughlin, der als einer der letzten Überlebenden aus den Trümmerndes World Trade Centers gerettet werden konnte.Mit bislang unveröffentlichtem Bildmaterial und noch nie gesehenenInterviews vermittelt die 90-minütige Dokumentation einen umfassendenÜberblick über die Chronik der dramatischen Ereignisse.Pressekontakt:Tim SchröterRTL DISNEY Fernsehen GmbHTelefon: +49 (0) 221 / 456 - 51013Fax: +49 (0) 221 / 456 95 - 51013tim.schroeter@superrtl.deOriginal-Content von: SUPER RTL, übermittelt durch news aktuell