SUPER RTL wird mit dem Licensing Industry Award Germany 2019 geehrt

Köln (ots) - SUPER RTL wurde bei den gestrigen Licensing International AwardsGermany 2019 im Bayerischen Hof in München mit einem ganz besonderen Preisausgezeichnet: dem Licensing Industry Award 2019.Dieser Award ehrt in besonderem Maße verdiente Unternehmen, die über viele Jahredie Licensing Branche entscheidend geprägt haben. Peter Hollo von LicensingInternational Germany betonte bei der Preisverleihung die über Jahre hinwegherausragende Arbeit von SUPER RTL.Unter der Führung von Hendrik Rinsche hat die Lizenzagentur von SUPER RTL ihrGeschäft in den vergangenen Jahren sehr erfolgreich weiterentwickelt und in derBranche immer wieder neue Maßstäbe gesetzt - nicht nur in ihrem Heimatmarkt,sondern auch als internationale Benchmark für strategisch betriebenes underfolgreiches Lizenzgeschäft.Ob "PAW Patrol", "Peppa Pig" oder "Dragons" - es gibt in Deutschland, Österreichund der Schweiz wohl kaum ein Kinderzimmer, in dem keine Produkte aus dem HauseSUPER RTL Licensing stehen. Mit viel Erfahrung und einem auf multimedialeB2C-Kommunikation ausgerichteten Marketingkonzept, schafft es Deutschlandsführender Kindersender mit großer Regelmäßigkeit, Marken als beloved Brandsaufzubauen. So auch im Falle von "PAW Patrol", das bereits 2018 als Lizenzthemades Jahres ausgezeichnet wurde und dieses Jahr neben "Peppa Pig" sowie "Dragons"nominiert war und erneut gewonnen hat. Eine Premiere, denn bisher konnte zweiJahre in Folge kein anderes Lizenzthema den Award für sich verbuchen. Denäußerst erfolgreichen Abend rundete die Nominierung in der Kategorie besterLizenzgeber/Lizenzagentur ab.Hendrik Rinsche, Head of Merchandising and Licensing bei SUPER RTL, nahm diePreise persönlich entgegen: "Wir freuen uns sehr darüber, dass unsere Arbeit indieser Form von der Branche wertgeschätzt wird und möchten uns dafür sehrherzlich bei unseren Partnern bedanken. Mein Dank gilt auch meinem Team. Siesind nicht nur fachliche Profis, sondern betreiben dieses Geschäft mit viel Herzund Leidenschaft, jeden Tag!"Licensing International (vorm. LIMA) ist der weltweit führende Fachverband imBereich Medienlizenzen, Marken und Merchandising. Seit seiner Gründung 1985vertritt er die Interessen der Lizenzbranche und versteht sich als aktiverDienstleister für die Mitglieder. Seit 2001 werden die Licensing InternationalAwards Germany (vorm. LIMA Awards Germany) an die Besten der Branche vergeben.