SUPER RTL startet mit frischem Content in den September: neue Serien für TOGGO und Toggolino

Köln (ots) - Mit vielen Neuheiten für Kinder läutet SUPER RTL dieneue Season ein. So gibt es mit "Jurassic World: Die Legende derInsel Nublar", "Polly Pocket" und den "Floogals" hochkarätigeSerienneustarts in deutscher Erstausstrahlung bei TOGGO undToggolino. Zudem dürfen sich Fans auf die dritte Staffel derKult-Show "Super Toy Club" freuen. Sämtliche Inhalte werden neben derTV-Ausstrahlung auch in der TOGGO Video App sowie in der ToggolinoApp auf Abruf zur Verfügung stehen.Einmal den Einkaufswagen mit Spielzeug vollpacken und mitnehmen,was gefällt - diesen Kindheitstraum erfüllt SUPER RTL den Siegern dervon Florian "Flomander" Ambrosius moderierten Spielshow "Super ToyClub" (ab 13. September, freitags und samstags um 19:40 Uhr). Mitneuen Spielen wie "Flying Kiwis", "Monsterjäger" oder "Bonk" imGepäck, bahnen sich packende und abwechslungsreiche Duelle zwischenMädchen- und Jungenteams in 15 Episoden an.Neu im Programm ist die Animationsserie "Jurassic World: DieLegende der Insel Nublar" (USA 2019, ab 7. September, samstags undsonntags um 10:55 Uhr). Als Vorgeschichte zur Kinoreihe "JurassicWorld" handelt die Serie von den aufregenden Erlebnissen der neueingestellten Tierverhaltensforscherin Owen Grady und derstellvertretenden Leiterin des Parkbetriebs Claire Dearing. Zusammenkümmern sich die beiden um die Geschicke des Dinosaurierparks auf derInsel Nublar - bis ein mysteriöser Saboteur auftaucht, der den Parkfür immer zerstören möchte.Bei "Polly Pocket" (Kanada, USA 2016, ab 2. September, montags bisfreitags um 13:10 Uhr) dreht sich alles um die abenteuerlustigePolly, der stets gesagt wird, dass sie zu klein sei. Als sie einmagisches Amulett erbt, entdeckt Polly die Fähigkeit, sich und ihreFreunde auf Hosentaschengröße zu schrumpfen. Damit eröffnen sich denFreundinnen ungeahnte Möglichkeiten und sie entdecken zusammen dieVorteile des Kleinseins.Die Protagonisten der neuen Toggolino Serie "Floogals" (USA 2016,ab 2. September, montags bis freitags um 09:45 Uhr) sind inaußerirdischer Mission unterwegs. Fleeker, Boomer und Flo - dreikleine Aliens - landen eines Tages auf der Erde, um diesen fremdenPlaneten für ihre Heimatwelt Floog zu studieren. Während die dreiFreunde jeden Tag neue irrwitzige Entdeckungen machen, erleben siezahlreiche Abenteuer und müssen dabei ganz unbemerkt bleiben.Zudem warten viele neue Episoden beliebter TOGGO und ToggolinoSerien auf die kleinen Zuschauer. Unter anderem gibt es einWiedersehen mit "ALVINNN!!! und die Chipmunks", "Grizzy & dieLemminge", "Spirit: wild und frei" sowie mit der erfolgreichenVorschulserie "PAW Patrol - Helfer auf vier Pfoten".Pressekontakt:Tim SchröterRTL DISNEY Fernsehen GmbHTelefon: +49 (0) 221 / 456 - 51013Fax: +49 (0) 221 / 456 95 - 5013tim.schroeter@superrtl.deOriginal-Content von: SUPER RTL, übermittelt durch news aktuell