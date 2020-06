SUPER RTL startet mit TOGGO Radio erstes nationales Kinder- und Familienradio

Köln (ots) - TOGGO Radio ist da und damit das erste nationale Kinder- und Familienradio: Ab Montag, 15. Juni, gibt es mit TOGGO Radio - Euer Morgen, den Kindernachrichten Täglich TOGGO sowie aktueller Musik und Hörspielen abwechslungsreiche Unterhaltung für Klein und Groß.Das digitale Audioangebot aus dem Hause SUPER RTL, dem Marktführer für Kinderunterhaltung in Deutschland, ist auf den bekannten TOGGO Plattformen empfangbar. Dazu gehören die TOGGO App, die Webseite toggo.de und die TOGGO Fire TV App. Darüber hinaus können TOGGO Fans ihren neuen Radiosender auch über Smartspeaker-Devices sowie die gängigen Radio-Aggregatoren hören.Mit TOGGO Radio - Euer Morgen starten Kinder und Familien ab Montag, 15. Juni, in den Ferien immer werktags von 6:30 Uhr bis 10:30 Uhr gemeinsam mit guter Laune in den Tag, denn am Morgen gilt das Motto "Aufstehen und Aufdrehen". Das Programm von Euer Morgen ist dabei so bunt wie die Welt von TOGGO: Die jungen Zuhörer können sich ihren Wachmach-Song wünschen und damit voller Energie in den Tag starten. Mit einer eigenproduzierten Comedy-Reihe gibt es schon morgens was zu lachen und mit dem täglichen Wissenskick gibt es in 30 Sekunden spannende Fakten einfach erklärt. Für noch mehr Unterhaltung sorgt das Team hinter den Mikrofonen: Moderiert wird TOGGO Radio -Euer Morgen von den bereits bekannten und beliebten TOGGO Gesichtern Simón Albers und Florian Ambrosius - neu dabei ist Vanessa Civiello. Die 29-jährige Moderatorin hat zuletzt für das Inselradio auf Mallorca gearbeitet und konnte davor Erfahrungen bei bigFM und Radio Galaxy sammeln.Ein weiteres Programm-Highlight von TOGGO Radio sind die Kindernachrichten Täglich TOGGO, die es zu jeder vollen Stunde und morgens auch zu jeder halben Stunde zu hören gibt. Wissen zu tagesaktuellen Themen und Trends sowie wichtige Ereignisse aus dem Weltgeschehen werden kindgerecht erklärt. Am Nachmittag können Kinder und Familien entspannen, wenn es heißt: Eure Hörspiele - Ohren auf, Geschichte drauf! Zwischen 17:00 Uhr und 21:00 Uhr gibt es große Abenteuer für die Kleinen mit u.a. Dragons, Die Drei ???, TKKG oder Bibi und Tina im TOGGO Hörspiel-Slot. Von den internationalen Charts über deutschsprachige Songs zum Mitsingen bis hin zu den besten Kinderliedern - genau die richtige Mischung aus familiengerechter Musik für Klein und Groß, macht TOGGO Radio so einmalig.Pressekontakt:RTL DISNEY Fernsehen GmbHTelefon: +49 (0) 221 / 456 51016kommunikation@superrtl.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6892/4619367OTS: SUPER RTLOriginal-Content von: SUPER RTL, übermittelt durch news aktuell