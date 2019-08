SUPER RTL stärkt Primetime mit umfangreichem Redesign

Köln (ots) - Ab Mittwoch, 14. August präsentiert sich SUPER RTLzur Primetime um 20:15 Uhr in neuem Gewand. Mit dem frischen Lookgrenzt der Kölner Sender das abendliche Programmangebot noch klarervon den Kindermarken TOGGO und Toggolino ab und richtet sich gezieltan ein erwachsenes Publikum.Das neue Erscheinungsbild visualisiert in kräftigen Farben dieprogrammlichen Schwerpunkte True Crime, Serien und Spielfilme. Dankder neuen, variablen Claims ("SUPER spannend, SUPER Primetime, SUPERRTL" oder "SUPER entspannt, SUPER Primetime, SUPER RTL") werden dievielfältigen Angebote modern, plakativ und selbstbewusst präsentiert.Die verwendete Handschrift erzeugt ein warme, einladende Athmosphäre.SUPER RTL Geschäftsführer Claude Schmit: "Aufgrund derhervorragenden Einschaltquoten im ersten Halbjahr 2019 wissen wir,dass unsere Primetime gezielt von erwachsenen, vorwiegend weiblichenZuschauern eingeschaltet wird. Mit dem neuen Design wollen wir diesesAngebot deutlich von unseren Programmstrecken für Kinder abgrenzenund unseren Status als verlässliche Anlaufstelle für spannende undpackende Unterhaltung stärken."Der neue Look wird über alle Tools der On-air-Kommunikation (Logo,Werbetrenner, Labels) hinweg ausgerollt. Zudem werden die Webseitewww.superrtl.de und die Social-Media-Kanäle des Senders angepasst.Grafiken, Trailer und Informationen zum Einsatz unserer Logos inListings und Programmhinweisen stehen unter kommunikation.superrtl.debereit.Pressekontakt:RTL DISNEY Fernsehen GmbHTelefon: +49 (0) 221 / 456 51015kommunikation@superrtl.deOriginal-Content von: SUPER RTL, übermittelt durch news aktuell